Milly Carlucci e Ballando stritolano il GF VIP 7: crolla il reality di Signorini al sabato sera

Flop clamoroso del GF VIP 7 al sabato sera: Ballando con le stelle vola con oltre 10 punti di share in più

Prima e inedita sfida al sabato sera tra il Grande Fratello VIP 7 e Ballando con le stelle 2022 : chi ha avuto la meglio? La vittoria è andata a Milly Carlucci o ad Alfonso Signorini? Una cosa è certa in questo scontro: a vincere non è il pubblico. Assurdo che Ballando con le stelle, un programma che inizia alle 20,35 sia andato in onda fino all’una passata. Davvero una scelta inconcepibile e inspiegabile. Una scelta che è una profonda mancanza di rispetto per i telespettatori. Ma per lo share, bisogna scendere a compromessi e questo è accaduto. I dati di ascolti ci rivelano che a vincere nella serata del 17 dicembre 2022 è Ballando con le stelle con oltre 3,5 milioni di spettatori. Su Rai 1 incollati alla tv un milione di spettatori in più rispetto al GF VIP e, stando ai primi dati, Milly Carlucci avrebbe battuto il reality di Canale 5 con un distacco clamoroso anche in termini di share. Sono dieci i punti di distacco tra Rai 1 e Canale 5 nella serata del 17 dicembre. Vola Ballando con le stelle mentre il GF VIP si accontenta di 2 milioni di spettatori.

Gli ascolti del 17 dicembre 2022: ecco i dati di ascolto

Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:20 alle 1:35, ha conquistato 3.465.000 spettatori pari al 26.1% di share (Tutti in Pista, dalla 20:49 alle 21:15, a 4.178.000 e il 22.5%).

La puntata del sabato sera del Grande Fratello VIP 7 crolla in modo clamoroso. Su Canale 5 il GF VIP ottiene questo risultato: 2.104.000 spettatori con il 16.3% share. Male molto male. Su Italia1 Il Grinch ha intrattenuto 1.100.000 spettatori pari al 6.2%.

Su Rai2 Blue Bloods si ferma a 897.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Sei Pezzi Facili – Il Teatro di Mattia Torre sigla 462.000 spettatori con il 2.8%. Su Rete4 Colpevole d’innocenza totalizza un a.m. di 880.000 spettatori (5.3%). Su La7 la novità Libri in Onda ha registrato 319.000 spettatori con l’1.8%. A seguire Eden – Un pianeta da salvare 237.000 spettatori con il 2% Su Tv8 Un Natale da favola segna 585.000 spettatori (3.4%). Sul Nove Freddie Mercury – The Great Pretender è seguito da 322.000 spettatori (1.9%).