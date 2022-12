Mattino 5 News Federica Panicucci assente: quando torna

Inizia la conduzione in solitaria per Francesco Vecchi. Mattino 5 News senza Federica Panicucci: quando torna la conduttrice?

Piccole variazioni di palinsesto dal 19 dicembre 2022 su Canale 5. Barbara d’urso ha salutato il suo pubblico venerdì scorso con l’ultima puntata dell’anno di Pomeriggio 5 e lo stesso ha fatto Federica Panucci. Non tutti però hanno visto la puntata del venerdì di Mattino 5 News . Il programma è ancora in onda ma è affidato solo a Francesco Vecchi. A differenza di quello che succede con Pomeriggio 5 che va in ferie, Mattino 5 News continua ad andare in onda ma con una conduzione in solitaria. Federica Panicucci aveva fatto quindi i suoi auguri per le feste ai telespettatori venerdì congedandosi. Dicevamo che non tutti hanno seguito la puntata di mattino 5 News che ha chiuso la passata settimana e quindi molti spettatori questa mattina, non vedendo la conduttrice si sono chiesti che fine avesse fatto.

Mattino 5 news senza Federica Panicucci

Come è successo già questa estate, mediaset opta per una conduzione in solitaria. Si fa per un risparmio di costi ma anche perchè la Panicucci in questo periodo sarà impegnata in altre sedi sempre per l’azienda. La Panicucci in questi giorni registrerà a Roma il concerto di Natale che andrà in onda su Canale 5 nel 2023 e poi dovrebbe essere impegnata con la preparazione del concerto di Capodanno che torna quest’anno in grande stile. La conduttrice quindi avrà diversi impegni e si è presa una pausa.

Quando torna in onda Federica Panicucci con Mattino 5 News?

Per Federica Panicucci stesso periodo di ferie di Barbara d’Urso. La conduttrice di Mattino 5 news tornerà in onda in diretta al fianco di Francesco Vecchi il 9 gennaio 2022. La prima puntata in mano al giornalista ha variato un po’ nelle tematiche: tanta attualità, una parte di costume dedicata alla Royal Family e almeno per oggi, niente indiscrezioni e anticipazioni sulla nuova puntata del Grande Fratello VIP. Non c’è stato spazio per le tematiche più leggere. Sarà sempre così o domani vedremo una virata da parte di Vecchi? Per scoprirlo: appuntamento su Canale 5 con una nuova puntata di Mattino 5 News nella versione natalizia!