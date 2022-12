Rosanna Banfi ferita da Ballando ma arriva la sua rivincita

Rosanna Banfi senza mezze parole confessa che Ballando l'ha ferita, fa il nome di chi l'ha delusa

Rosanna Banfi torna in tv dopo il suo addio a Ballando con le Stelle, non ci sarà per la finale ma ci credeva e ci è rimasta male, lo confessa a Oggi è un altro giorno. Senza grandi giri di parole Rosanna Banfi fa anche il nome del giudice che le ha dato il voto che non meritava, è facile intuire che il colpevole sia Guillermo Mariotto. “Mariotto mi ha ferito” usa queste parole Rosanna che da sabato scorso non è più tra i ballerini di Ballando con le Stelle, non è più in gara per la finale. Nel salotto di Serena Bortone c’è anche Samuel Peron che più volte ha ripetuto che Rosanna e il suo ballerino sono stati trattati male, che la loro ultima esibizione è stata incredibile ma forse non compresa da tutti.

Rosanna Banfi si risposa

“Mariotto mi ha ferito… nel momento in cui una si mette in gioco così vestita alla mia età e fa capriole e veramente ho i lividi… Io prendo 5 mentre Gabriel Garko, con tutto l’affetto che ho per lui… resta seduto e prende 10 io ci resto male” spiega Rosanna Banfi a Serena Bortone che desiderava conoscere realtà come questa ma che poi aggiunge che dopo le prime puntate di Ballando con le Stelle i ballerini hanno iniziato come sempre ad essere più agguerriti. Niente di strano, è una gara e dietro ci sono impegno e sacrifici. “Siete tutti più tesi e ci sono meno risate” sottolinea la conduttrice di Oggi è un altro giorno.

Rosanna Banfi però ha la sua rivincita, l’esperienza a Ballando le ha dato molto e non solo avere capito che sa ballare ed intrepretare anche in altro modo. Sabato scorso per ballare con lei in pista è arrivato suo marito. Sono una coppia molto innamorata e dopo più di 30 anni di matrimonio lui vuole sposarla di nuovo. E’ felice Rosanna, adesso penserà alle nuove nozze, le nuove promesse d’amore, un momento di vita meraviglioso che merita, che lei e suo marito meritano.