Antonella Clerici consiglia i regali da fare a Natale

Avete già fatto tutti i regali di Natale? Antonella Clerici ha qualche consiglio da dare

Manca pochissimo al Natale e ci sono i regali a cui pensare e Antonella Clerici ha qualche consiglio da dare. Ad inizio puntata E’ sempre mezzogiorno come sempre la Clerici ricorda quanto manca al Natale. Oggi è martedì e domenica sarà Natale: “Avete già fatto tutti i regali?”. Antonella ha pensato non solo a chi li riceve ma anche a chi li deve fare e i suoi consigli sono molto utili. “Prendete qualche regalino in più perché poi magari arriva il vicino con un pensiero e voi non avete nulla” Antonella Clerici suggerisce ovviamente piccoli pensieri, regali economici ma che possono toglierci dal piccolo imbarazzo del momento e possono rendere felice chi lo riceve, perché vuol dire che abbiamo pensato a lui o a lei, anche se poi magari non è così.

I regali di Natale di Antonella Clerici

La conduttrice lo consiglia perché di certo prenderà un po’ di regali in più magari quelli che non sono molto personali e possono andare bene un po’ per tutti.

Altro consiglio sul cosa regalare a Natale, a lei piace regalare i libri che ha già letto e che le sono piaciuti. Questo è davvero molto carino ma ce n’è uno che li batte tutti. “Un’altra cosa, un consiglio che mi sento di darvi: se avete un amico che sapete che in questo Natale sarà solo aprite le porte di casa, non lo lasciatelo da solo perché è molto bello stare insieme, non lasciamo nessuno indietro e non lasciamo solo nessuno, soprattutto le persone che ci sono vicine perché spesso siamo portati a pensare alle persone lontane e ci dimentichiamo di chi ci è vicino ed è solo”.

Consigli per i regali di Natale in grado davvero di rendere felici, niente di banale ma tutto pensato con il cuore e in anticipo per festeggiare finalmente tutti insieme.