L’insinuazione di Striscia contro Jolanda Renga: operazione commerciale studiata a tavolino

Sono durissime le insinuazioni di Striscia la notizia contro Jolanda la figlia di Ambra e Renga: ecco che cosa è successo

Le parole di Jolanda Renga, hanno colpito davvero tutti. Il video nel quale la figlia di Ambra e Francesco Renga parlava di come si sente ogni volta in cui è costretta a leggere un commento maligno sul suo conto, ha fatto il giro del web. In poche ore è diventato virale e tutti hanno apprezzato le parole della ragazza, un esempio per la sua generazione. Ma c’è stato un neo in questa vicenda. L’insinuazione fatta da Striscia la notizia. Non è la prima volta che il TG satirico si scaglia in qualche modo contro Ambra e la sua famiglia. E’ una faida questa che ha avuto inizio quando fu consegnato il tapiro d’oro all’attrice, dopo la fine della sua storia con Renga e proprio Jolanda fece un post sui social, in difesa della madre. Da allora questa guerra a distanza, nel dimostrare cose, va avanti. E se in quel caso Striscia aveva voluto dimostrare che Jolanda era stata in qualche modo “imbeccata” dall’agenzia di comunicazione di sua madre, questa volta il programma di Canale 5 insinua che ci sia una strategia per arrivare altrove. In particolare per lanciare Jolanda, nel mondo delle influencer ( ne sarebbe dimostrazione il fatto che la figlia di Renga posti già sui social contenuti con ADV).

Per questo motivo a Striscia è stato indetto un sondaggio che chiedeva al suo pubblico di esprimersi. Il quesito era: Jolanda ha pubblicato il suo video, come contenuto genuino e con parole sue, o dietro alla pubblicazione del video in questione, c’è una precisa strategia commerciale? Il pubblico che segue il programma di Iacchetti e Greggio ha risposto con oltre il 70 % dei voti, sostenendo che si tratti di una strategia.

Qui le parole e il video di Jolanda

Il duro attacco di Striscia a Jolanda Renga

Prima di presentare il sondaggio, Greggio aveva spiegato: “Le dichiarazioni di Jolanda, ragazza per altro molto carina, hanno ricevuto una moltitudine di commenti entusiastici. Ma fra gli adoranti della figlia d’arte c’è anche chi si chiede se non si tratti del solito e collaudato format del ruolo redditizio della vittima e se la deliziosa Jolanda non stia studiando da influencer“. Quella di Jolanda, a detta del programma, sarebbe stata una operazione per spostare l’attenzione anche da altre vicende, un po’ meno carine di cui Ambra, sua madre, è stata protagonista. Il conduttore di Striscia infatti aveva spiegato: “Noi ovviamente non sappiamo la risposta, e per questo chiediamo al pubblico: non è che questa è tutta un’operazione commerciale per lanciare Jolanda come influencer e attraverso di lei riabilitare l’immagine della mamma Ambra dopo i guai dell’incendio a Stromboli e della casa in affitto a Milano?”.