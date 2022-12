Federico alla fine si è arreso: dopo il massacro ha lasciato Uomini e Donne

Federico ha deciso di lasciare Uomini e Donne: troppo duri gli attacchi per il tronista ?

E pensare che sono le persone che lavorano nella redazione di Uomini e Donne a scegliere i tronisti da piazzare sul trono, non piombano sulla poltrona rossa per caso. Come sarebbero trattati se non fossero scelti da Queen Mary? Una domanda più che lecita visto quello che è stato il trattamento riservato a Federico Dainese che potrà avere avuto mille difetti ( magari nel dietro le quinte ha anche fatto qualcosa che non non sappiamo) ma forse l’avversione nei suoi confronti è stata un pelino esagerata. Lo diciamo non perchè le anticipazioni di Uomini e Donne hanno rivelato che alla fine il tronista ha deciso di lasciare il programma, ma per quello che è stato mostrato ieri. La puntata di Uomini e Donne del 21 dicembre è stata la fotografia di un ragazzo fin troppo educato nei confronti di chi gli ha dato del superficiale, ha parlato di un percorso vuoto, del nulla cosmico ( tra le colpe di Federico quella di aver scelto delle ragazze che si sono dimostrate delle grandi sole, questo è sicuro). E’ vero, questo trono sarà dimenticato nel giro di pochi istanti, però Federico non si è messo su quel trono da solo, si era presentato, fatto conoscere, e allora forse, qualche errorino l’ha fatto anche chi ha puntato su di lui, visti i risultati. Attaccarlo in quel modo, senza conoscerlo-per stessa ammissione di Gianni Sperti che ha detto di parlare del tronista non della persona, come se fossero due cose distinte- non è stato il massimo. E comprendiamo quindi la decisione di Federico. Per quello che abbiamo visto in tv, sia chiaro, se poi c’è anche altro dietro, questo non possiamo saperlo.

Federico ha deciso di lasciare Uomini e Donne

Il fatto che in questa stagione di Uomini e Donne due tronisti su 4 abbiano deciso di mollare, dovrebbe far riflettere, non solo sul fatto che si punti forse su persone non predisposte o non adatte ma più in generale, anche sul format. Ha ancora senso il trono dei giovani nel programma? Da secoli non ci sono storie davvero emozionanti, tutte le coppie scoppiano, a parte qualche rara eccezione. E allora perchè non trasformare anche il trono dei giovani come succede per il trono over? Sarebbe molto molto più interessante anche per gli ascolti del programma. Non trovate?

Federico quindi se ne torna nella sua Liguria, meglio mangiare il panettone in famiglia e stare sereno a questo punto, una saggia scelta.