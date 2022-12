La tv di Natale sui Canali Rai: film Disney e Cartoni per i più piccoli

Quali sono i film di Natale che vedremo in tv ? I film Disney scelti dalla Rai per le feste: ecco il calendario

Torna il nostro appuntamento dedicato alla Tv di Natale, una rubrica dedicata a tutti gli appuntamenti speciali che ci aspettano nei giorni di festa. Oggi vi vogliamo parlare dell’offerta della Rai per grandi e piccini, ma soprattutto per i più piccoli che non vedono l’ora, tra una tombolata e l’altra, di godersi anche i loro film d’animazione preferiti. Si inizia il 26 dicembre 2022, per Santo Stefano su Rai 1. Quest’anno infatti la Rai ha deciso di optare per una programmazione diversa per la vigilia e per Natale. La sera del 24 andrà in onda il film Io sono Babbo Natale, l’ultima opera di Gigi Proietti ( un film davvero molto bello) e poi il 25 si viaggia per le vie di Milano con Alberto Angela. La programmazione dedicata ai piccini entra nel vivo il 26 dicembre 2022. Vediamo quindi una sorta di calendario che abbiamo pensato per voi.

La tv di Natale: l’offerta di Rai 1

La tv di Natale su Rai 1 sarà caratterizzata da una serie di “live action” della Disney, che in anni recenti ha trasformato in veri e propri film i grandi classici di animazione: nella prima serata del giorno di Santo Stefano, il 26, vedremo La Bella e la Bestia, con Emma Watson e Kevin Kline. Seguono due prime tv, sempre in prima serata: il 27 dicembre Rai1 propone Aladdin, con Will Smith e il 2 gennaio Il Re Leone, con Marco Mengoni che presta la sua voce all’amatissimo protagonista nella versione italiana del film. Il 3 gennaio la prima visione di un film russo spettacolare, romantico e fiabesco come Pattini d’argento di Michael Lockshin anticipa su Rai1 l’ultimo appuntamento con i live action Disney: Cenerentola, con Lily James nel ruolo della protagonista, Kate Blanchett nei panni della matrigna ed Helena Bonham Carter che interpreta la fata, chiude la serie.

La tv di Natale: l’offerta di Rai 2

Il mondo Disney è al centro anche dell’offerta di Rai2, che propone in prima visione una delle animazioni di maggiore successo degli ultimi anni: Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, in prima serata il 29 dicembre, seguito il 31 da un classico amatissimo e intramontabile come Gli Aristogatti. Nella programmazione del secondo canale non ci sarà solo animazione: durante le Strenne ci saranno anche quattro tv movie, in prima visione assoluta, di ispirazione sentimentale e natalizia come suggeriscono i titoli, Un bacio prima di Natale il 19, Prossima fermata Natale il 23, Natale a Castle Hart il 25 e Una famiglia sotto l’albero il 26. Mentre il 24 in prima visione, sarà la volta del film Non ti presento i miei di Clea DuVall, con Kristen Stewart e Mackenzie Davis, una commedia romantica, divertente e allo stesso tempo capace di far riflettere sui temi dell’inclusione.

La tv di Natale: l’offerta di Rai 3

Rai3 sceglie Charles Dickens per il 29 sera, con l’audace e avvincente trasposizione cinematografica di un suo classico: La vita straordinaria di David Copperfield, un film in prima visione del 2019, con Dev Patel e Tilda Swinton. Il giorno dopo, il 30, arriva il film Disney/Pixar Alla Ricerca di Dory, secondo episodio dell’amatissimo Alla Ricerca di Nemo.