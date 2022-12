Uomini e Donne da oggi in pausa: cosa vedremo dopo Natale, le anticipazioni

Uomini e Donne chiude per ferie natalizie: da oggi non si va più in onda, ma che cosa vedremo dopo Natale?

Uomini e Donne oggi 22 dicembre 2022 non va in onda. Per l’ultima puntata dell’anno, Maria de Filippi ci ha regalato il delizioso spettacolo con la scopa tra le mani di Gemma e Paola che si sono contese Alessandro, fresco fresco di presentazione nello studio di Canale 5. Il programma di Maria de Filippi si ferma per Natale e tronerà in onda il 9 gennaio 2022. Oggi al posto di Uomini e Donne vedremo una puntata più lunga di Amici e succederà lo stesso domani, con un altro appuntamento con il talent. Poi spazio alla programmazione natalizia della rete.

Ma che cosa succederà a Uomini e Donne dopo questa pausa di Natale? Possiamo dirvi che non ci saranno le scelte, almeno non subito. Infatti i tronisti di Uomini e Donne e Lavinia, non hanno ancora preso una decisione. A dire il vero, dal trono classico, una novità c’è stata. Federico Dainese, il tronista ligure accusato da Gianni Sperti di non aver costruito nulla in questi mesi, alla fine ha deciso di lasciare Uomini e Donne. Per cui dopo le vacanze di Natale, nel nuovo anno, lo vedremo per pochissimo tempo, perchè ha appunto deciso di abbandonare il trono.

Uomini e Donne cosa vedremo dopo Natale 2022?

Con il nuovo anno quindi andranno in onda le puntate di Uomini e Donne registrate in questi giorni. Possiamo dirvi che ritroveremo al centro dello studio Riccardo, alle prese ancora una volta con Gloria ma tra i due le cose non andranno nel migliore dei modi. Le anticipazioni, che arrivano dalla pagina instagram uominiedonneclassicoeover rivelano anche quello che è accaduto tra Alessandro e le signore che hanno deciso di uscire con lui. Con Gemma c’è stato un aperitivo ma la discussione si farà più interessante con Paola. La donna aveva notato subito Alessandro e si era proposta. I due a centro studio raccontano che ci sono stati dei baci. Quando però Paola in lacrime ha lasciato lo studio, si è compreso che c’era altro. E infatti ci sarebbe stato altro tra i due anche se Alessandro ha negato. Ne è nata quindi una discussione che vedremo appunto nelle puntate di Uomini e Donne del 2023!