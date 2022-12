Ballando con le stelle 2023: Selvaggia Lucarelli lascia? La risposta a poche ore dalla finalissima

Che cosa farà Selvaggia Lucarelli, tornerà in giuria nella prossima edizione di Ballando con le stelle? Tutta la verità

Non sarà facile per Selvaggia Lucarelli sedersi questa sera sullo sgabello per giudicare i finalisti di Ballando con le stelle 2022, dopo tutto quello che è successo. O forse non è stato facile arrivarci a questa finale e ormai, il peggio è passato. La giornalista, via social e non solo, sta provando a raccontare quello che è successo in questi due mesi e come, questa edizione di Ballando con le stelle, sia stata particolarmente complicata per lei. Se farà Ballando con le stelle 2023? Selvaggia Lucarelli ne parla in una lunga intervista al Fatto Quotidiano e spiega che non ha ancora preso una decisione ma non può fare a meno di non pensare a quello che è stato.

Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le stelle? La risposta

Se lo chiedono tutti, perchè sarebbe abbastanza scontata come scelta. O forse più che scontata, una conseguenza di quello che è accaduto dopo l’ultima edizione di Ballando. Con il clima che si respira, si può davvero pensare di lavorare dove c’è un vero e proprio plotone ( così lo definisce la Lucarelli) pronto a sparare? Difficile a dirsi e infatti, la Lucarelli, nella sua intervista per il Fatto Quotidiano Magazine, prova a mettere ordine. “Se farò Ballando con le stelle nel 2023? Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, so che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente, io credo si debba ragionare sull’accaduto” è questa la risposta di Selvaggia Lucarelli a poche ore dalla finale di Ballando con le stelle 2022.

Qui lo sfogo social della Lucarelli

La giornalista ha parlato di questa edizione di Ballando con le stelle, come dell’edizione più difficile per lei da sempre. Un 2022 che è stato il suo annus horribilis ( dal covid, alla morte della mamma, passando per la morte del suo amato cane). Ma non è ancora arrivato il momento di decidere che cosa fare. Tornando sul futuro a Ballando con le stelle, la Lucarelli commenta: ” In ogni caso, è meglio non lanciarsi in sentenze definitive perché si finisce come quei politici che annunciano il ritiro in caso di sconfitta alle elezioni e invece non si ritirano mai.“

Magari con il ritorno in pista di Roberta Bruzzone, la Lucarelli si sentirebbe più a casa. La giornalista ha infatti spiegato che nelle passate edizioni, aveva nella criminologa una persona vicina:” devo dire che l’uscita dal cast di Roberta Bruzzone ha acuito l’isolamento, perché eravamo solidali, la pensavamo spesso allo stesso modo. Andata via lei, non ho trovato la stessa complicità con nessuno. Anzi, era pronto un plotone contro di me.“