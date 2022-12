Fabiola Sciabbarrasi, la moglie di Pino Daniele ricorda quella terribile notte

Cosa ha fatto quella notte? Tutto il dolore della moglie di Pino Daniele, a 8 anni dalla sua morte

Fabiola Sciabbarrasi, la moglie di Pino Daniele, non potrà mai dimenticare quella notte, quel 4 gennaio in cui il cantautore morì. A Storie Italiane ritorna a quelle ore, lei e Pino Daniele si erano separati da un anno, 12 mesi che per lei non avevano messo fine al loro amore. Fabiola Sciabbarrasi si porta dentro il dolore non solo della scomparsa di Pino ma anche di non avergli detto che lo amava. Credevano forse entrambi di avere ancora tempo per amarsi di nuovo, l’ha capito solo dopo che il tempo passa in fretta e che a volte non basta. Ha saputo della sua morte nel modo più drammatico, era stata avvisata dalla figlia, Sofia, che il padre non stava bene. Fabiola non c’era, era a Siena e il suo primo pensiero è stato quello di arrivare di corsa a Roma quella notte, prima che i figli sapessero della morte del padre.

La moglie di Pino Daniele a Storie Italiane

Una strada fatta in tutta velocità in auto ma quando è arrivata a casa tutti hanno capito subito cosa era accaduto, lo diceva la sua faccia, lo dicevano i suoi occhi, l’essere tornata a casa poco dopo la partenza.

A Storie Italiane ha confessato ancora una volta che si pente di non avere fatto ciò che desiderava, di avere atteso. “Quello che mi recrimino, è che non abbiamo avuto il tempo di dirci delle cose. Preferisco ricordare quello che abbiamo condiviso piuttosto che quello che abbiamo perduto… Il tempo di dirci mi manchi, ti amo. Il tempo poi alla fine qualcuno ce lo toglie, poi è troppo tardi. Ma io non ricordo Pino con tristezza, lui era linfa di vita”.

E’ stata durissima senza di lui, per lei e per i figli. Erano i tre ragazzi la sua preoccupazione più grande, Sara aveva appena compiuto 18 anni, Sofia 14, Francesco solo 9.