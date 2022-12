Stasera la finale di Ballando con le stelle 2022: le pagelle di UNF

E' arrivato il momento di scoprire chi vincerà Ballando con le stelle 2022 ma in attesa del verdetto, ecco le nostre pagelle

E’ arrivato il momento. Questa sera su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata di Ballando con le stelle 2022 e dopo tre mesi conosceremo il vincitore del programma. Quale sarà la coppia vincitrice che alzerà al cielo la coppia più ambita? Non possiamo ancora saperlo, molto dipenderà dalle sfide, dal regolamento scelto per questa finale e anche dal televoto. Ma intanto, dopo tre mesi, possiamo dare i nostri voti. Visto che le palette le hanno alzate fino a questo momento i giurati, anche noi che abbiamo seguito tutte le puntate del programma, possiamo dare i voti! E allora, ecco le pagelle di UNF per i concorrenti che sono arrivati in questa finalissima di Ballando con le stelle 2022 alla sua conclusione, il 23 dicembre.

Ballando con le stele 2022: le pagelle di UNF

Alex di Giogio e Moreno Porcu hanno dimostrato come anche la same sex dance possa essere elegante, garbata, dinamica, piena di energia, vibrante e ricca di emozioni. Non necessariamente una macchietta, cosa che, purtroppo, si era visto in passato sulla pista di Ballando, quando non aveva avuto nessun senso di esistere. Alex non è sicuramente il migliore vip ballerino che su è visto sulla pista, paga forse anche la sua emotività e la storia che ha portato nella sua danza. E forse anche una compatibilità con Moreno, e una fiducia, che non si sono viste dalla prima puntata. Il voto a questa coppia è 7,5.

Ema Stokholma e Angelo Madonia sono la coppia più esplosiva di questa edizione. Divertenti, in piena sintonia ma sicuramente poco armonici. Ema ha il suo stile ma sono mancate un po’ di cose sulla pista, nonostante grazie al suo carisma e alla sua presenza scenica, si sia mangiata il palco. Si è aperta, ha raccontato la sua storia, si è emozionata. Ema in qualche modo, sembrerà banale dirlo, ma ha vinto il suo Ballando, soprattutto perchè ha capito che merita amore e che nel suo percorso di vita troverà persone che la amano per quello che è. Una donna meravigliosa. Il voto per questa coppia è 7,5.

Iva Zanicchi e Samuel Peron: cosa possiamo dire dal punto di vista del ballo? Ben poco. I due non avrebbero mai meritato la finale di Ballando con le stelle, per meriti legati alla danza. Spettacolo? Forse, dipende da che cosa si intende per spettacolo. Quando si mischia con la volgarità troppo spesso, diventa altro. Iva Zanicchi è stata indiscussa protagonista di questa edizione di Ballando con le stelle, non sappiamo fino a che punto sia stato un bene per lei e per il programma. Il voto a questa coppia è 4.

Alessandro Egger e Tove Villfor sono una bomba. Una coppia assortita in modo impeccabile. Una coppia che si è cimentata con ogni genere di coreografia portando sulla pista di Ballando con le stelle qualsiasi cosa. Dalla leggerezza alla forza, dalle emozioni d’amore a quelle di rabbia. Alessandro , uno che ha scalato l’Everest a piedi, è un talento di primo livello. Oscurato forse un po’ da Gabriel Garko in stato di grazia in questa edizione di Ballando con le stelle ma insieme all’attore, è indubbiamente il migliore sulla pista del programma di Milly Carlucci. Il voto a questa coppia è 9.

Gabriel Garko e Giada Lini avrebbero meritato la vittoria se l’attore non si fosse infortunato. Di questo non ci sono dubbi. Come però ha ricordato Selvaggia Lucarelli, gli infortuni non sempre sono cosa buona e giusta in pista a Ballando con le stelle. Garko avrebbe meritato di mangiarsi quella pista, come aveva fatto nelle prime puntate, tutto intero. E se anche è stato meraviglioso con un solo braccio, allo sprint finale, non è arrivato come avrebbe voluto. Non sappiamo neppure se questa sera ce la farà a recuperare, se lo vedremo in una esibizione completa. La sua esperienza a Ballando con le stelle è andata bene ma a metà. E pensare che è stato perfetto lo stesso. Lo abbiamo visto sulla pista come mai prima. Sincero, sorridente, vero. Il voto a questa coppia è 9.

Rosanna Banfi è forse la vera rilevazione di questa edizione di Ballando con le stelle. E’ stata bravissima, anche grazie al suo compagno di viaggio Simone Casula che ha saputo mostrarne i lati migliori, che dovrebbe essere poi il vero obiettivo dei maestri del programma di Milly Carlucci. In pista ha portato la sua storia, il suo modo di essere, ha emozionato. Con educazione e rispetto ha fatto valere le sue ragioni, ha incassato le critiche, ha accettato i consigli. Ha fatto un percorso, termine spesso abusato, impeccabile. E perchè no, a prescindere da tutto, se il pubblico decidesse di votare lei e Simone, i due potrebbero anche vincere. Il voto a questa coppia è 8,5.

Luisella Costamagna e Simone La rocca quanto ci sono mancati? Tantissimo. E la pista di Ballando con le stelle ardeva sotto i loro piedi nella penultima puntata di Ballando. La giornalista è una mina vagante, ha un talento incredibile nel ballo e Simone, è forse il più forte ballerino di questa edizione del programma di Rai 1, peccato per l’infortunio, perchè sabato scorso, ci ha mostrato cosa avrebbero potuto fare se fossero rimasti in gara. Uno spreco. Totale. Ma fortunatamente li rivedremo questa sera, si spera con una esibizione degna di quella della puntata del ripescaggio. Forse Luisella pagherà il fatto di non essere la più simpatica al pubblico ma su quella pista, è stata tra le migliori. Una sua vittoria, non ci stupirebbe anzi. Sarebbe la conclusione perfetta di una edizione più che atipica del programma di Rai 1. Per questa coppia il voto è 9,5.