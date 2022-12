Ascolti tv: vola la finale di Ballando con le stelle 2022. Milly fa il 30%

Ottimi gli ascolti della finale di Ballando con le stelle 2022: si vola a quota 4 milioni di spettatori con il 30% di share

Finisce una estenuante edizione di Ballando con le stelle. Forse la più difficile e pesante di sempre. Lunga, allungata, brutta in molti momenti. Un peccato, perchè Milly Carlucci e la squadra di Ballando, avevano portato sulla pista concorrenti e storie che avrebbero meritato molto altro. Ultima puntata in onda il 23 dicembre 2022 vista da una media di quasi 4 milioni di spettatori, oltre il 30% di share. Una ultima puntata che ha visto il trionfo di Luisella Costamagna. Che avrebbe potuto vincere la giornalista lo si era capito dopo la puntata del ripescaggio, quando Pasquale La Rocca ha portato sulla pista di Ballando con le stelle un vero e proprio capolavoro. Lo ha potuto fare certo, perchè Luisella è stata brava, non si discute. Ma il talento di questo maestro di Ballando con le stelle, è merce rara. E’ pazzesco. E ieri sera, dopo il ritiro di Gabriel Garko, costretto a lasciare Ballando, ha sancito in qualche modo questa vittoria ( oltre alla sacra alleanza dei giurati che hanno mollato all’ultimo Egger, a vantaggio della Costamagna).

Si chiude quindi con una finale vincente ( e non era difficile vista la mancata concorrenza delle altre reti, praticamente spente il 23 dicembre) questa edizione altrettanto vincente di Ballando con le stelle, almeno dal punto di vista degli ascolti. Per i contenuti forse, la delusione regna sovrana.

Gli ascolti del 23 dicembre 2022: la finale di Ballando con le stelle

La finale di Ballando con le stelle in onda il 23 dicembre 2022 è stata vista ieri da una media di 3.987.000 spettatori e il 30.1% di share. Ottimo riscontro in una serata davvero facile dal punto di vista della “concorrenza”; tutte le altre reti erano praticamente spente. Su Italia1 Mamma, ho perso l’aereo ha raccolto 1.768.000 spettatori (10%).

Su Canale5 Natale a 5 stelle non va oltre il 10% di share; non brilla la prima rete ammiraglia Mediaset che viene battuta da Italia 1. Il film di Canale 5 viene visto da 1.594.000 spettatori con uno share del 9.7%. Su Rai2 Blue Bloods arriva a 779.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Oltre la notte è seguito da 656.000 spettatori con il 3.7%.Su Rete4 Notting Hill totalizza un a.m. di 829.000 spettatori (5.1%). Su La7 Speciale Eden raggiunge 547.000 spettatori pari al 3.5%. Su Tv8 La bella e la bestia segna 381.000 spettatori (2.2%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è visto da 491.000 spettatori (2.7%).