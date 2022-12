Gabriel Garko fuori da Ballando con le stelle 2022: la clamorosa indiscrezione

Arriva una bruttissima notizia a poche ore dalla finale di Ballando con le stelle 2022: Gabriel Garko si ritira

E’ Davidemaggio.it a sganciare una bomba a poche ore dalla finalissima di Ballando con le stelle 2022. Il sito dedicato al mondo della televisione rivela che questa sera, sulla pista di Ballando, assisteremo purtroppo al ritiro di Gabriel Garko. Era abbastanza prevedibile, a dire il vero, considerato tra l’altro, che i finalisti, devono cimentarsi con tantissime prove e nella volata finale, in uno scontro che non concede sconti. E bisogna arrivarci al massimo delle proprie possibilità. In primis per la tutela della propria salute, in secondo luogo per la sicurezza del maestro che si ha al proprio fianco e poi anche per amore dello spettacolo. Purtroppo Gabriel Garko, che dalla prima puntata sembrava essere il vincitore eletto di Ballando con le stelle, ha avuto molta sfortuna. Prima la rottura del tendine, poi il secondo infortunio che lo ha mandato ko. Ha lottato come un leone fino alla fine ma si è dovuto arrendere. Questa sera quindi, lo vedremo protagonista ma non lo vedremo in gara per il titolo di vincitore di Ballando con le stelle 2022.

Gabriel Garko fuori da Ballando con le stelle 2022

Non succederà ma sarebbe fantastico se Milly Carlucci proponesse a Gabriel Garko di tornare nella prossima edizione di Ballando con le stelle. Ad Amici quando un ballerino si fa male prima del serale, si concede persino di tornare e rifare i casting per riaccedere. Perchè non dare una seconda occasione anche a Gabriel Garko e magari anche a Elisa Isoardi, che aveva avuto la stessa sfortuna ( dimostrando di essere bravissima sulla pista di Ballando con le stelle). Insomma è un vero peccato che Garko non possa concorrere per il titolo di vincitore di Ballando con le stelle, perchè avrebbe davvero meritato di scendere in pista e competere con le altre coppie rimaste in gara.

Stando a quanto anticipa Davidemaggio.it Garko questa sera saluterà il pubblico di Ballando con le stelle con una esibizione. Canterà sul palco di Rai 1.