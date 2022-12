Ascolti tv: Meraviglie batte Sissi-Atto secondo, numeri bassi al mercoledì. Malgioglio non ne approfitta

Ecco tutti i dati auditel relativi alla prima serata del 28 dicembre 2022: vince Meraviglie di Alberto Angela

Non c’è niente da fare, il programma di Malgioglio proprio non piace al pubblico. Nella serata del 28 dicembre 2022, Rai 2 viene battuta persino da Rai 3 che non ha Chi l’ha visto ma che trasmette un film. Fa meglio di Rai 2 anche Italia 1. Certo in prime time sulla seconda rete si è visto di peggio, ma considerato che i film di Natale, a costo zero, superano anche il milione di spettatori, da un programma come Mi casa es tu casa, ti aspetti molto di più. E invece ti ritrovi un format scritto male e interpretato peggio da un Malgioglio che pensa di essere il vero protagonista dello show e che non ha capito, che invece, al centro della narrazione, avrebbero dovuto esserci gli ospiti. Peccato.

La vittoria nella prima serata del 28 dicembre va ad Alberto Angela che con Meraviglie si avvicina ai 3 milioni di spettatori. Non male anche il ritorno di Sissi. La serie, è chiaro, non ha i numeri di una serie evento, ma era stato così anche con la prima stagione. Dal secondo atto, non ci si poteva aspettare qualcosa di diverso. E i 2 milioni di spettatori incassati nella serata di ieri, sembrano essere più che sufficienti. In generale, gli ascolti di questa prima serata, non sono proprio al top. Anche per Rai 1 stare sotto il 20%, non è il massimo.

Ma vediamo nel dettaglio i numeri della prima serata di ieri.

Gli ascolti del 28 dicembre 2022: ecco i dati

Vince Alberto Angela. Su Rai1 Meraviglie – Stelle d’Europa si ferma sotto i 3 milioni di spettatori, il tanto che basta comunque, a vincere. Ieri la prima puntata del nuovo ciclo ha interessato 2.884.000 spettatori pari al 17.1%. Su Canale 5 la seconda stagione di Sissi ha raccolto davanti al video 2.279.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai3 Gifted – Il dono del talento ha raccolto davanti al video 1.488.000 spettatori pari ad uno share dell’8.3%. Su Italia 1 L’Attimo Fuggente ha intrattenuto 925.000 spettatori (5.8%).

Su Rai2 Mi Casa Es Tu Casa, con l’ospitata di Mara Venier, ha interessato 806.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 611.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 393.000 spettatori con uno share del 3.1%. Su Tv8 Sotto il Segno del Natale segna 515.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove Cash or Trash – Xmas Edition ha raccolto 369.000 spettatori con il 2.1%.