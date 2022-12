Gli ascolti del pomeriggio: se Terra Amara si allunga la Bortone va già. Male anche BellaMa’ i film di Tv8 battono Diaco

Il pomeriggio di Canale 5 risale grazie a Terra Amara: ecco i dati del 29 dicembre con il flop di Rai 2 con BellaMa'

Come vanno gli ascolti del pomeriggio in questi giorni di vacanze natalizie? Mediaset come sempre, corre ai ripari. Eppure era facile pensare che piazzare Un altro domani, che il pubblico non ha particolarmente amato, contro Oggi è un altro giorno e Il Paradiso delle signore ( soap da record di ascolti) non sarebbe stata una buona idea. E’ bastato quindi fare solo una piccola mossa per cambiare le sorti del pomeriggio di Canale 5 almeno fino alle 16 ( perchè dopo davvero, non c’è speranza). Terra Amara nella giornata del 29 dicembre 2022 si è allungata. La soap turca è andata in onda fino alle 15,40 circa e i risultati si sono visti. Oggi è un altro giorno con Serena Bortone è tornato a fare i classici numeri di sempre mentre Canale 5 ha tirato una boccata d’aria fresca, con buoni numeri anche per il day time del GF VIp. Nulla fa fare invece contro il Paradiso delle signore ma soprattutto contro La vita in diretta che, senza Pomeriggio 5, ogni giorno si avvicina ai 3 milioni di spettatori. Inevitabilmente, con Terra amara che si allunga, crolla anche BellaMa’, ma questa non è una grande novità per Rai 2.

Ma vediamo i numeri.

Gli ascolti del pomeriggio: i dati del 29 dicembre

Iniziamo dal pomeriggio di Rai 1. Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.516.000 – 19.4%), Oggi è un Altro Giorno torna a fare la media di sempre, nonostante l’assenza di Uomini e Donne. Il programma della Bortone si ferma a 1.759.000 spettatori con il 16% (presentazione di 23 minuti: 1.765.000 – 14.3%). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.968.000 spettatori con il 20.6%. Ottimo come sempre il risultato della soap italiana. Dopo il TG1 (1.772.000 – 18.2%), La Vita in Diretta ha raccolto 2.707.000 spettatori con il 22.3% (presentazione: 2.261.000 – 21.6%). Anche il 29 dicembre Matano si avvicina ai 3 milioni di spettatori.

Vediamo cosa succede su Mediaset. Su Canale5 Beautiful parte da 2.376.000 spettatori con il 18.1%. Terra Amara ha convinto 2.347.000 spettatori con il 20% di share. A seguire il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.606.000 spettatori con il 15.9%. E fin qui tutto bene, poi purtroppo, si va giù. Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.187.000 spettatori pari al 12.4% di share. Tutto per una Canzone incassa la classica media dei film natalizi. Ieri 1.068.000 spettatori con il 9.2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.222.000 spettatori con il 17.3%. Chi l’ha Visto Speciale ha coinvolto 475.000 spettatori pari al 4.7%. Aspettando… Geo ha raccolto 801.000 spettatori con l’8.3%. Geo ha registrato 1.462.000 spettatori con il 12%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 672.000 spettatori con il 5.6%. TG4 Diario del Giorno ha interessato 417.000 spettatori con il 4.2%. Zanna Bianca alla Riscossa raccoglie 486.000 spettatori e il 4.2%. Se Rai 3 si gode gli ottimi numeri del pomeriggio, le altre reti, restano dietro.

Su Rai2, dove ancora non va in onda Ore 14, che tornerà invece il 2 gennaio, La Giostra dell’Amore ha raccolto 356.000 spettatori con il 3%. Bella Mà segna 303.000 spettatori (3.1%). Il Mio Principe di Natale ha interessato 391.000 spettatori con il 3.4%.

Sulle altre reti. Su Italia1 Un Ponte per Terabithia ha raccolto 493.000 spettatori (4.3%). L’Uomo dei Sogni segna 378.000 spettatori (3.6%). Su La7 preceduto da una presentazione (280.000 – 2.3%), Tagadà ha interessato 288.000 spettatori con il 2.8% (Focus: 187.000 – 2%). Su TV8 il film Connessione d’Amore segna 425.000 spettatori con il 3.6% mentre …Con Amore, Babbo Natale ha raccolto 569.000 spettatori con il 5.8%. A seguire Natale a Honeysuckle Lane segna 452.000 spettatori e il 3.6%. Come si può vedere i film di Natale di Tv8 battono senza problemi Rai 2.