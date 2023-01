Selvaggia Lucarelli giudica il nuovo ballo di Luisella Costamagna e ha ragione

Il ballo di Luisella Costamagna a Oggi è un altro giorno scatena il giudizio di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli è in Nepal con Lorenzio Biagiarelli, documenta come sempre tutto portando i suoi follower in viaggio con lei. A Oggi è un altro giorno intanto Luisella Costamagna balla cercando di seguire i passi di Samuel Peron. Non c’è il suo maestro di Ballando con le Stelle e non c’è nemmeno un passo giusto né una particolare capacità nel muoversi seguendo il ritmo del brano scelto. L’hanno notato tutti che la Costamagna era in difficoltà e mentre gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno avevano tutti il giusto movimento lei era in totale difficoltà. L’ultima vincitrice di Ballando con le Stelle non sa ballare da sola, senza il suo maestro di danza non riesce nemmeno ad improvvisare o a seguire nei passi più semplici Samuel Peron. Selvaggia Lucarelli magari non avrebbe detto nulla questa volta, impegnata in un viaggio per nulla semplice ma dal salotto di Serena Bortone sia la Costamagna che Mariotto hanno parlato di lei. Per il resto ci hanno pensato i sostenitori della giornalista, hanno inviato un po’ tutto a Selvaggia, le hanno suggerito di guardare su Raiplay la puntata di Oggi è un altro giorno.

Ed ecco servito un nuovo scontro perché se in assenza della Lucarelli in tv si parla ancora di lei ecco che Selvaggia tuona: “Madonna, ma state ancora parlando di me il 2 gennaio? State passando delle feste eccitatissime – aggiungendo il grazie ai follower – Comunque vi ringrazio perché ormai fate tutto voi, non mi devo neppure scomodare a cercare video dello scaldapubblico girati dallo stesso pubblico basito. Mi chiedo solo perché questa gente debba ridicolizzarsi così”.

Ha poi risposto a quanto detto dalla Costamagna in puntata: “Riguardo a ‘Selvaggia Lucarelli monopolizza troppo il dibattito’ beh, detto da chi il 2 gennaio è in tv a parlare di me è divertente. Soprattutto perché io ci ho tenuto così tanto a monopolizzare il dibattito che fuori da Ballando ho fatto un’unica ospitata tv da Matano e Lorenzo una da Bortone. In tre mesi e mezzo. Mentre gli altri si facevano e si fanno il giro delle sette chiese”.

Infine, il giudizio sul nuovo ballo della vincitrice: “Ma balliamoci su con la trascinante e mostruosamente brava vincitrice senza il suo ballerino” ovviamente ironico ma giusto.