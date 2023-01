Niente puntata notturna per E’ sempre mezzogiorno: oggi salta, si torna per la Befana

Oggi E' sempre mezzogiorno non va in onda. Antonella Clerici torna il 6 gennaio 2023 con una puntata speciale

Potrebbe esser stato solo un errore nella programmazione della Guida Tv ufficiale della Rai. Nessuna comunicazione ufficiale in merito è arrivata. Possiamo però dirvi che E’ sempre mezzogiorno oggi 5 gennaio 2023 non andrà in onda. Rai 1 segue in diretta questa mattina l’ultimo addio a papa Benedetto XVI e poi continua con una edizione speciale del TG1 che sarà seguita dal Provinciale. Il programma di Federico Quaranta in replica, accompagnerà il pubblico della rete da mezzogiorno in poi, per poi lasciare di nuovo la linea al TG. Due giorni fa, quando il cambio di programmazione del 5 gennaio era stato ufficializzato, sulla Guida Tv Rai, era comparso E’ sempre mezzogiorno ma in una collocazione parecchio strana. Il programma di Antonella Clerici era stato “piazzato” alle 23,30 del 5 gennaio, tanto che non era mancata l’ironia di molti spettatori sui social. Qualcuno aveva fatto notare che da “è sempre mezzogiorno” a “è sempre mezzanotte” è un attimo. Non sappiamo se poi la Rai si sia resa conto che questa era una decisione molto strana o semplicemente se si sia trattato di un errore ( strano però che sia stato corretto oltre 48 ore dopo). Fatto sta che questa sera, Antonella Clerici non ci terrà compagnia! E’ sempre mezzogiorno torna infatti domani con l’ultima puntata della settimana prima di dire addio alle feste natalizie.

E’ sempre mezzogiorno ci aspetta il 6 gennaio 2023 con una puntata speciale

Domani invece E’ sempre mezzogiorno andrà in onda con una puntata speciale dedicata alla Befana e non sarà il solo impegno che la Clerici avrà in tv ! E’ sempre mezzogiorno ha accompagnato il pubblico di Rai 1 anche con la parte dedicata alla Lotteria Italia e domani sera, sarà il grande giorno, quello dell’estrazione del biglietto e dei biglietti vincenti. Insieme ad Amadeus per una puntata speciale de I soliti ignori, ci sarà anche Antonella Clerici.

A proposito della puntata del 6 gennaio 2023 di E’ sempre mezzogiorno, vi ricordiamo che il programma della Clerici andrà in onda ma con una versione ridotta. Si inizia infatti intorno alle 12,20.