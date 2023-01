Verissimo 8 gennaio 2023: tutti gli ospiti

Tutti gli ospiti di Silvia Toffanin per la puntata di Verissimo che ci aspetta oggi 8 gennaio 2023 su Canale 5

Torna il doppio appuntamento con Verissimo alla domenica. Oggi 8 gennaio 2023 Silvia Toffanin ci aspetta intorno alle 16,30 con una nuova puntata del programma di Canale 5. Tanti gli ospiti anche nella puntata della domenica di Verissimo si parlerà davvero di tutto con Silvia Toffanin. Grande attesa per una intervista speciale a un grandissimo giornalista che ha fatto anche la storia di Canale 5 e di Mediaset. Parliamo di Maurizio Costanzo che sarà uno dei protagonisti indiscussi della puntata di Verissimo in onda oggi. Come sempre, Verissimo si sfiderà nella prima parte con Domenica IN, in termini di ascolti e poi con Da Noi a ruota libera che torna oggi in onda dopo una domenica di stop.

Ma vediamo con le anticipazioni tutte le ultime notizie sulla puntata di Verissimo di oggi.

Verissimo oggi 8 gennaio 2023 su Canale 5: gli ospiti

Più di 55.500 interviste fatte, da oltre 40 anni alla guida del “Maurizio Costanzo Show”: Silvia Toffanin accoglie per un grande ritratto a un grande giornalista Maurizio Costanzo, in libreria con “Smemorabilia”.

Inoltre, il racconto sincero di una delle grandi voci della musica italiana: Riccardo Fogli. E’ la prima volta che il cantante torna in tv dopo esser stato squalificato in tempi record dal Grande Fratello VIP 7. Meno di 24 ore nella casa per Fogli e poi la squalifica per una bestemmia. Per la prima volta quindi l’ex membro dei Pooh parlerà di quello che è successo nel reality di Canale 5. A proposito di Grande Fratello VIP 7, direttamente dalla casa più spiata di Italia arriva anche Patrizia Rossetti che ha deciso di lasciare il gioco per via di alcuni problemi di salute.



C’è parecchia attesa anche per l’intervista a Giovanna Civitillo. La moglie di Amadeus sarà per la prima volta nello studio di Verissimo e si racconterà anche in vista della prossima edizione del Festival e chissà, magari Silvia Toffanin dirà finalmente la sua di verità su questa chiamata di Amadeus per Sanremo 2023.

Per la gioia dei Prelemi, infine, in studio, una coppia nata due anni fa proprio nella casa più spiata d’Italia: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.