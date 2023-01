Federica Panicucci torna a Mattino 5 News tra frecciatine pungenti e classici temi nel suo spazio

E' tornata in onda al timone di Mattino 5 News insieme a Francesco Vecchi anche Federica Panicucci

E’ tornata anche Federica Panicucci nel mattino del pubblico di Canale 5. Francesco Vecchi si è comportato benissimo in sua assenza e ha portato a casa ottimi ascolti con la sua versione di Mattino 5 News. Un programma che, quando è affidato alla conduzione in solitaria del giornalista cambia in qualche modo belle. In queste due settimane abbiamo visto dare meno spazio alla cronaca nera, quella più cruenta, con maggiore interesse per la politica, l’attualità, il costume e tutto quello che succede in Italia. Con il ritorno in onda di Federica Panicucci ecco che invece, i classici temi che la conduttrice tratta nel suo spazio, sono tornati a essere quelli di sempre. Dalle ultime notizie in arrivo dal Regno Unito alla cronaca nera. Non poteva essere altrimenti: è lo stile di Federica Panicucci è la sua cifra e la conduttrice sa trattare queste tematiche con grande professionalità.

Non sono mancate le frecciatine con Francesco Vecchi, nei primi minuti della puntata in onda il 9 gennaio 2023! Anche questo ormai, fa parte un po’ del format…

Federica Panucci e le frecciatine di Francesco Vecchi

Nei primi minuti della puntata di Mattino 5 News di oggi, i due conduttori sono entrati nello studio insieme per i saluti al pubblico. “Ma che bella faccia” ha detto sorridente il Vecchi, riferendosi alla bella abbronzatura che la Panicucci sfoggia ( l’abbiamo vista in vacanza a Dubai con la sua famiglia). La Panicucci che non ci sta a passare per quella che non ha fatto nulla e si è presa il sole in ferie ha ricordato che ha anche lavorato. Ed effettivamente è stata impegnata con la registrazione del Concerto della pace per la prima serata di Canale 5 e poi in diretta a Genova per Capodanno. “Buon anno anche da parte mia, so che siete stati in ottima compagnia in tutti questi giorni” ha detto la conduttrice complimentandosi con il suo collega. Insomma anno nuovo, clima vecchio.