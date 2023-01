Maria Teresa Ruta si sposa dopo otto matrimoni e quello di Guenda

Maria Teresa Ruta annuncia il suo matrimonio e la data delle nozze di Guenda Goria

Maria Teresa Ruta si è sposata per ben 8 volte in giro per il mondo, lo svela Serena Bortone che a Oggi è un altro giorno ha ospiti madre e figlia. Guenda Goria e Maria Teresa Ruta in studio dopo avere raccontato del loro legame, dell’operazione subita da Guenda che ha rischiato di morire, parlano di matrimonio. Maria Teresa Ruta si sposa ma lo farà dopo il matrimonio di Guenda e Mirko Gancitano. Le nozze della coppia sono state rimandate proprio per i problemi di salute che Guenda Goria ha dovuto superare ma è già quasi tutto pronto, entrambi non vedono l’ora anche se la figlia della Ruta ammette che lei è sempre stata ostile a sposarsi, perché figlia di genitori separati, perché allergica a quel sì per sempre a cui non crede fino in fondo.

Quando si sposa Guenda Goria?

Il matrimonio è previsto tra la primavera e l’autunno del 2023 ma non rivelano una data esatta. Guenda desidera sia quest’anno ma è possibile che non abbiano fissato la data? La primavera è vicina.

Intanto, la Ruta si rivolge al genero dicendogli di scappare. Risate in studio, non lo pensa davvero, lei si è sposata 8 volte ma quello più importante non c’è ancora stato. “8 matrimoni e quello masai è molto particolare ma anche quello in Messico…” racconta Maria Teresa bloccata da Serena Bortone che le chiede: “Ma dall’ufficiale del comune quando andiamo?” è quello il vero matrimonio, gli altri sono semplici riti, non hanno valore. “Si sposerà Guenda e poi toccherà a noi, questa volta prima i figli e poi io e Roberto”. Quindi, tutto confermato, dopo tanti anni d’amore la conduttrice e il suo compagno sono pronti a fare la promessa che li legherà per sempre, almeno questo sperano accada nel loro futuro.