Chi l’ha visto torna in diretta e riparte dal caso Emanuela Orlandi: perchè il Vaticano riapre il caso

Chi l'ha visto riparte e torna a occuparsi del caso Emanuela Orlandi: le ultime notizie e i casi dell'11 gennaio 2023

Dopo la lunga pausa natalizia, Chi l’ha visto torna in onda l’11 gennaio 2023 con una puntata in diretta. Sono successe molte cose in questi giorni e il programma di Rai 3 ricomincerà dai casi di attualità recente ma avrà un’ampia pagina dedicata a quella che è una delle notizie più discusse delle ultime ore: la decisione presa dal Vaticano sul caso Emanuela Orlandi. E’ di ieri due giorni fa la notizia: il Vaticano ha deciso di tornare a indagare, per dare un finale a questa storia, per cercare una verità nascosta per 40 anni. Come mai il Vaticano apre un’inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi? Il pubblico di Chi l’ha visto, in questi anni, ha seguito ogni passaggio di questa vicenda, con gli appelli del fratello Pietro Orlandi in tv, con le inchieste dei giornalisti di Rai 3. A quasi quaranta anni dalla scomparsa della quindicenne cittadina vaticana, si riaprono le indagini e si valutano di nuovo tutti i fascicoli, i documenti, le segnalazioni, le informative, le testimonianze: si seguiranno nuove piste e vecchie indicazioni che all’epoca non furono approfondite. Se ne parla a “Chi l’ha visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli, in onda mercoledì 11 gennaio alle 21.20 su Rai 3.

Chi l’ha visto i casi di oggi 11 gennaio 2023

Tante le novità anche sugli altri casi di cui il programma si stava occupando prima della pausa. Negli ultimi giorni, si è detto molto sulla scomparsa di Greta Spreafico, la cantante sparita da Porto Tolle (Rovigo) dove era andata per vendere la casa ereditata dal nonno: la procura indaga per sequestro di persona. Ci sono delle novità: hanno parlato le amiche di Greta, raccontando di una donna fragile turbata per via della sua storia d’amore, sognava un matrimonio invece non c’era stato. E poi i problemi con i suoi familiari…La vita di Greta non era così serena e forse qualcuno potrebbe aver approfittato di lei.

Nel corso della puntata anche l’inchiesta su Claudio Mandia, il ragazzo che si è tolto la vita mentre era in punizione alla EF Academy di New York, con testimonianze inedite di altri studenti che hanno studiato con EF in tutto il mondo. I genitori di Claudio sono già stati ospiti del programma di Rai 3, non solo per raccontare la storia di Claudio ma per evitare che altri ragazzi si possano togliere la vita, perchè stanno vivendo nella sua stessa situazione.

E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.