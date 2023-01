Quarto Grado torna su Rete 4 e riparte da Alice Neri e Liliana: i casi di oggi

Torna su Rete 4 in prima serata Quarto Grado: ecco tutti i casi del 13 gennaio 2023

Nuovo anno storie vecchie per Quarto Grado che tratterà due dei gialli più intricati della cronaca nera italiana. Si torna in onda nel 2023 con la puntata del 13 gennaio in diretta su Rate 4. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano e riprendono da dove avevano lasciato. Dopo la pausa natalizia, si torna quindi in onda e si racconteranno al pubblico le ultime notizie sul giallo di Alice Neri la donna uccisa in provincia di Modena e poi ancora anche le ultime notizie sul caso di Liliana Resinovich. A un anno di distanza, non è ancora chiaro che cosa sia accaduto alla moglie di Sebastiano e come sia morta. Ma vediamo adesso quali sono le novità e i casi di cui si parlerà nella puntata di Quarto Grado in onda oggi su Rete 4. Vi ricordiamo che l’appuntamento è come sempre alle 21,20.

Quarto Grado i casi di oggi 13 gennaio 2023

Il programma a cura di Siria Magri apre con il giallo di Alice Neri, la 32enne di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua macchina, il 18 novembre scorso.

Quello che stanno cercando di capire gli inquirenti è se Mohamed, il ragazzo tunisino accusato dell’omicidio della donna, abbia avuto o meno dei complici. Il giovane si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere ma emergerebbe che avrebbe detto di non avere nulla a che fare con la morte di Alice. E’ salito o non è salito sulla macchina della donna quella sera? La stava spiando? C’era un piano per estorcerle del denaro? Qual è il movente di questo omicidio? Tante, troppe domande alle quali nessuno, almeno per ora, ha dato delle risposte.



Al centro della puntata di Quarto Grado in onda oggi anche la vicenda di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita in un bosco vicino casa, il 5 gennaio 2022. Non si placa la sfida tra i due uomini della sua vita: il marito Sebastiano Visintin, e l’amico speciale di Lily, Claudio Sterpin. Intanto la famiglia della donna insiste nel dire che Lily non si è suicidata. A un anno di distanza, nessuno sa che cosa sia accaduto a Liliana. Nella puntata di oggi di Quarto Grado potrebbero esserci anche delle novità sull’inchiesta aperta dal Vaticano sul caso Emanuela Orlandi.