Rosanna Banfi: “Papà Lino è in ospedale con mamma”

Lino Banfi non era con sua figlia Rosanna a Verissimo perché in ospedale con la moglie Lucia

Rosanna Banfi ospite oggi 14 gennaio 2023 a Verissimo con lei doveva esserci anche Lino Banfi. “Mamma non è stata bene, è stata ricoverata in ospedale e per questo papà è lì con lei”. La moglie di Lino Banfi è stata male, adesso sta meglio, possono tirare un sospiro di sollievo, Rosanna racconta che le è successo ciò che accade ogni tanto alle persone quando sono anziane. “Comunque tutto bene, pericolo passato, ci siamo spaventati un po’ però adesso il pericolo è passato” ripete Rosanna Banfi rassicurando tutti. Lino Banfi però resta in ospedale con sua moglie Lucia: “Papà sta sempre con lei che da qualche anno non sta bene…”.

Lino Banfi in ospedale con sua moglie Lucia

“Lui resta sempre vicino a lei, mamma vuole solo lui, questo viene prima di tutto il resto, anche del lavoro. La salute e la famiglia vengono prima di tutto, prima di ogni cosa” è ciò che i suoi genitori le hanno insegnato da sempre.

“Man mano che passano gli anni i ruoli si invertono anche se papà ha 86 anni ed è sempre così attivo e non ha molta voglia che io sia la mamma”. Più complicato è per Rosanna Banfi vedere mamma Lucia nel suo cambiamento, con la sua fragilità. “Una fragilità che è data anche dall’età e mamma è così piccola piccola ma è sempre stata forte in passato; ha sempre deciso tutto lei facendo finta che fosse papà a comandare in casa ma ha sempre deciso tutto mamma. Noi figli se dovevamo avere qualcosa lei faceva la parte che doveva chiedere a papà ma era solo il gioco delle parti”.

Racconta di Lino: “Papà era un gran rompiscatole, all’antica, mia madre è stata fantastica, moderna. E’ scappata con papà solo per amore, non era incinta, voleva sposarlo e la famiglia non voleva. Mamma è stata per me una confidente, le dicevo tutto, mi ha portato dal ginecologo quando ho avuto il mio primo ragazzo, lei sapeva tutto, papà non sapeva niente”.