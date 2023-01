Antonella Clerici ha un consiglio per Shakira e il tradimento subito

Antonella Clerici conosce la sofferenza di un tradimento e si rivolge a Shakira

Antonella Clerici non lo dice oggi 17 gennaio 2023 nella puntata di E’ sempre mezzogiorno ma parlando di Shakira e il rancore che sta riservando a Gerard Piqué è chiaro che lei ha provato qualcosa del genere in passato. Un tradimento di tanti anni fa finito tra le pagine della cronaca rosa ma Antonella Clerici a differenza di Shakira in quel periodo è rimasta in silenzio, chiusa nel suo dolore perché non solo era una donna ferita ma anche un personaggio famoso umiliato da chi avrebbe solo dovuto amarla. L’ultima canzone di Shakira è dalla prima all’ultima parola un attacco al padre dei suoi figli e alla sua nuova giovane compagna. Ne parlano tutti e in tanti si scatenano parlando anche della suocera che vive accanto alla cantante colombiana. Antonella Clerici ha un consiglio per la splendida Shakira, quello di andare oltre, che lei è intelligente e dovrebbero volare ben più alto.

Antonella Clerici si rivolge a Shakira ma è un messaggio a tutte le donne

Non vale la pena avere tanto veleno per chi ci ha fatto del male. Il consiglio della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno è quello di cambiare il testo della sua canzone, perché il ritmo è bello, la canzone è e sarà un successo ma adesso che tutti hanno ascoltato il suo attacco all’ex compagno sarebbe il caso di fare un passo indietro.

Come sempre nella cucina di Rai 1 di Antonella Clerici c’è spazio per chiacchierare di tutto, a volte per annunciare brutte notizie come è accaduto ieri per la morte di Gina Lollobrigida, a volte c’è spazio anche per i pettegolezzi. Questa volta è la cantante colombiana ad dare modo a tutti di parlare della sua vita privata coinvolgendo un bel po’ di persone e di marchi.

La vendetta di Shakira però non è molto apprezzata dalla conduttrice Rai ma intanto “BZRP Music Session #53” di Shakira e Bizarrap è già un record e di certo al successo hanno contribuito anche i riferimenti diretti all’ex compagno.

“Io avrei volato alto, la canzone è bella, ha un bellissimo ritmo ma se io fossi in te Shaky la rifarei adesso con parole diverse… ma che te frega, vola alto!” ha commentato Antonella Clerici rivolgendosi anche alla cantante. Un consiglio prezioso per tutte ma in questo caso c’è un brano che sta volando molto in alto.