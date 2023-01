Gabriele Cirilli porta il noce moscata gate anche a BellaMa’: Diaco sbigottito

Gabriele Cirilli regala una battuta sul noce moscata gate a BellaMa' e lascia Diaco senza parole

Il noce moscata gate a quanto pare, è di casa su Rai 2. Dopo tutto quello che è successo ad Amici 22, dopo quello che si è detto, dopo quello che si è scritto, anche in altri programmi si parla della noce moscata e di quello che è successo nel talent di Canale 5. In modo implicito è chiaro. Era successo ieri a Viva Rai 2 ed è successo anche oggi nel corso della diretta di BellaMa‘. Se ieri era stata Ilenia Pastorelli a citare la noce moscata, oggi invece è toccato a Gabriele Cirelli, ospite di Pierluigi Diaco. Ieri invece l’attrice nel programma di Fiorello, aveva scherzato con il comico, dicendo che era in giro per fare la spesa, e per andare a comprare la noce moscata…

Intanto da Amici non hanno in nessun modo commentato tutte le indiscrezioni trapelate. Ieri anche Giuseppe Candela in un articolo per Dagospia aveva confermato che la notte di Capodanno i ragazzi hanno usato la noce moscata per sballarsi, dopo aver visto dei tutorial su Youtube. Se l’intento era quello di evitare emulazioni, diciamo che la missione è fallita, visto che da una settimana non si parla d’altro. Ma torniamo a Gabriele Cirilli che con le sue parole ha lasciato di stucco Pierluigi Diaco. Il conduttore di RAi 2 stava annunciando la canzone della band di BellaMa’ e ha parlato di viaggi ipnotici…

Gabriele Cirilli e il noce moscata gate anche a BellaMa’

Diaco parlando con le signore a casa ha parlato delle sostanze che usa per i suoi viaggi: il te, l’acqua, qualche goccetta per dormire…Ma ci ha pensato Gabriele Cirilli a ricordare che si può usare anche la noce moscata. “Volevo dire che anche la noce moscata fa questo effetto” ha commentato Gabriele Cirilli…Vi lasciamo al video…

"È davvero un viaggio ipnotico"Cirilli:"Anche la noce moscata fa lo stesso effetto" #bellama pic.twitter.com/X9mgMmPdjF — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 19, 2023

Il volto di Diaco alla battuta di Gabriele Cirilli la dice lunga su questa battuta…Proprio Diaco che ha un grande legame con la famiglia Costanzo-De Filippi forse non si aspettava questa battuta.

C’è da dire che di questo noce moscata gate si parla davvero ovunque: in tv, sui social, sui giornali, sul web. E’ davvero possibile che qualcuno abbia pensato che non sarebbe trapelata la cosa? La speranza è che si comprenda il rischio di fare esperimenti a casa e che i giovani evitino di emulare i loro beniamini.