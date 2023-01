Mara Venier esplode a La vita in diretta per difendere Gina Lollobrigida contro Marisela Federici

Mara Venier nera di rabbia e dolore telefona a La vita in diretta ed esplode per difendere Gina Lollobrigida, chiude sbattendo il telefono

A La vita in diretta si parla di Gina Lollobrigida, oggi sono stati celebrati i funerali, in studio ci sono Giovanna Ralli e la nobile Marisela Federici, poco dopo interviene anche Mara Venier, furiosa. E’ a casa la Venier, stava seguendo la puntata di Alberto Matano, questa mattina era tra le pochissime presenti in chiesa per l’addio a Gina Lollobrigida. Lei a Gina ha voluto bene davvero, non riesce a sopportare le mezze parole e le risatine della Federici mentre Giovanna Ralli racconta del dolore della Lollobrigida e di quanto fosse al tempo stesso una donna viva. I toni però fino a prima della telefonata di Mara Venier sono calmi, anche se nell’aria inizia a venire fuori ciò che tutti pensano e che hanno taciuto in questi due giorni. Il rispetto per la Lollobrigida è finito? Adesso iniziano i veri pettegolezzi? Alberto Matano annuncia che al telefono c’è Mara Venier che non si lascia pregare: “Vorrei capire di più l’atteggiamento di Marisela Federici che dice che c’è qualcosa di comico in questa storia. Di comico in questa storia non c’è niente, forse fa ridere te Marisela ma ti assicuro che non fa ridere le persone che hanno voluto davvero bene a Gina”.

Mara Venier chiude con rabbia la telefonata a La vita in diretta

Gina Lollobrigida era una donna sola e ha combinato un po’ un pasticco con Rigau, questo più o meno dice la Federici, mentre continua a ridacchiare convinta di saperne più di tutti. Giovanna Ralli è troppo mite per aggredirla verbalmente, ci pensa Mara Venier che però è costretta a chiudere la telefonata per non esagerare. Marisela Federici non chiude bocca e attacca la conduttrice di Domenica In, le dice che delle interviste in trasmissione non rendono due persone amiche, che l’amicizia è un’altra cosa. Che spettacolo di pessimo gusto mentre Gina Lollobrigida non è stata ancora tumulata. Una signora di 95 anni ma più di tutto una vera diva e parlarne come se fosse la protagonista di uno stupido pettegolezzo fa davvero male, per questo Mara Venier è intervenuta.

“Noi abbiamo vissuto con lei il dolore e quando da me nell’ultima intervista Gina ha detto di volere morire in pace…” Mara Venier si commuove e Marisela Federici le dice di non piangere, glielo dice con un tono che farebbe impazzire chiunque. “Mi fa orrore il tuo cinismo, Marisela. Tu che ne sia di come Andrea è stato vicino a Gina in questi anni. Ti trovo una donna molto cinica in questa situazione” continua la Venier. Ma la Marisela dice che ha sentito la Lollobrigida quando ad una cena o chissà dove raccontava chissà cosa a Mara Venier. Ed è qui che la conduttrice preferisce sbattere il telefono, chiudere perché è così nera che potrebbe non controllarsi. “Tu non ci sei mai stata, che ne sai!” e saluta tutti.