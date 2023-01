Ascolti tv, Che Dio ci aiuti 7 vince ma non convince: numeri in calo

Gli ascolti del 19 gennaio 2023: vince ancora Che Dio ci aiuti 7, ecco i dati auditel di ieri

Serata del giovedì sera vinta da Rai 1 senza troppe difficoltà quella del 19 gennaio 2023. Ce lo rivelano i dati di ascolto che confermano il dominio di Che Dio ci aiuti 7. La fiction con Francesca Chillemi continua a essere molto amata dal pubblico anche se gli ascolti, sono chiaramente diversi da quelli record fatti nelle passate stagione. Il miracolo di tornare a far numeri più alti per il momento, è solo nelle mani di Don Matteo che grazie a Raoul Bova ha riacceso l’entusiasmo del pubblico, nonostante le 13 stagioni. Vedremo che cosa succederà dalla prossima settimana quando Elena Sofia Ricci non sarà più presente e Francesca Chillemi, nei panni di Azzurra, dovrà diventare in qualche modo la degna sostituta dell’amatissima suora. Ieri comunque ottimi numeri per Rai 1 che con il 24% di share vince la serata. Ma non possiamo fare a meno di notare il calo che già c’è stato in una settima stagione parecchio moscetta della serie di Rai 1, si scende anche sotto i 5 milioni di spettatori.

La Coppa Italia su Canale 5 regala un altro buon risultato a Mediaset che in questi giorni, grazie al calcio, ha visto numeri molto importanti sulle sue reti. Con 4,4 milioni di spettatori in prime time, Canale 5 regge botta anche in una serata in cui Rai 1 è sopra i 4 milioni.

Gli ascolti della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 7: nel primo episodio circa 4.813.000 telespettatori, share 22,35%, e nel secondo episodio 4.369.000, 26,09%. Su Canale 5 Juventus – Monza, Ottavi di Coppa Italia, ha ottenuto 4.375.000 telespettatori, share 20,37%.

Su Italia 1 il film Harry Potter e la camera dei segreti ha registrato un netto di 1.144.000 telespettatori, share 6,97%. Su Rai 2 il film The Equalizer 2 – Senza perdono è stato visto da 1.035.000 telespettatori, share 5,30%. Impossibile non notare che Rai 2 sigla il quinto risultato ottimo della settimana: senza il talk di Ilaria d’Amico, la rete fa il doppio degli ascolti e di piazza a pochissimo da Italia 1 risalendo la china di parecchio. Giusta la scelta di chiudere, forse bisognava farlo prima. Se metti un talk in prima serata deve essere davvero una novità non una finta novità. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha convinto 1.142.000 telespettatori, share 7,44%. Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto 804.000, 5,16%.

Su Rai 3 Splendida Cornice viene visto da 698.000 telespettatori, share 3,36%.Su Tv8 Quelle brave ragazze è stato visto da 494.000 telespettatori, share 2,27%. Su Nove il film Milano Palermo Il ritorno ha registrato 232.000 telespettatori, share 1,12%.