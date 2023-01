Nicole è la nuova tronista di Uomini e Donne: sarà più fortunata dei “colleghi”?

Nicole è la nuova tronista di Uomini e Donne: il video di presentazione è su Witty

Nicole è la nuova tronista di Uomini e Donne. Oggi su Witty è stato pubblicato il video di presentazione della ragazza, 29enne romana, che sbarca nello studio di Canale 5 sull’ambita sedia rossa. Bisogna ammettere che nell’edizione 2022-2023 di Uomini e Donne i giovanissimi del trono over non sono stati molto fortunati. Fino a questo momento, abbiamo assistito a due abbandoni del trono. Prima Federica Aversano aveva deciso di lasciare Uomini e Donne, ritenendo di non aver trovato nel su breve percorso nessuno che le piacesse. Dopo di lei, anche Federico Dainese, che deciso di lasciare il trono di Uomini e Donne, deluso da quello che aveva costruito con le ragazze e amareggiato per non aver saputo farsi conoscere nel modo giusto. Al momento sul trono, insieme a Nicole che è la nuova tronista, ci sono Lavinia, che nell’ultima registrazione aveva a dire il vero minacciato di lasciare, e poi Federico l’ingegnere, che da mesi è indeciso tra due ragazze. Insomma non un trono classico fortunatissimo, forse Nicole avrà maggiori gioie dal programma di Maria de Filippi? Non ci resta che conoscerla meglio, vediamo che cosa ha raccontato quindi, nel suo video di presentazione per il programma di Canale 5.

Chi è Nicole la nuova tronista di Uomini e Donne

Inizia sul go Cart il video di presentazione di Nicole che dice di amare le macchine, le piace moltissimo guidare. Non solo, ama anche gli sport: scalare montagne, sport che abbiano a che fare con l’acqua. Da piccola era considerata il maschiaccio di casa ( una prima perla femminista insomma regalata dalla 29enne). E’ romana ed è felice di esserlo, vive infatti, a suo dire, nella città più bella del mondo, e come darle torto. “La mia casa in questo momento mi rappresenta a pieno visto che è un bel casino: sotto sto facendo i lavori di ristrutturazione mentre sopra ho la mia piccola dimora” racconta la nuova tronista di Uomini e Donne. “Non so ancora che cosa ne verrà fuori ci devo pensare, forse farà qui il salone. Io amo questa casa perchè sto vicino ai miei genitori. Infatti loro stanno qui vicino, io sono come papà, una bonacciona. Da mamma invece ho preso la passione per la cucina, passavamo interi pomeriggi a fare i dolci” ha raccontato la tronista Nicole che ha una grande passione per la cucina.

La 29enne ha spiegato che non cerca un tipo particolare ma ci sono delle cose sulle quali non transige. Nicole lo spiega da subito: non ama gli uomini bugiardi, presuntuosi e maleducati. Nicole è una donna indipendente che ama il suo lavoro. “Non mi fermo mai, la mia vita è molto frenetica e io giro come una trottola, devo dire che questo mi piace tanto” ha detto Nicole. Poi ha mostrato un tatuaggio che ha fatto quando aveva 22 anni, un tatuaggio che dice: “Ciò che non ti ha ucciso può solo renderti più forte”. Questo è il motto della sua vita che vale anche in amore. Cerca un uomo educato, una persona su cui fare affidamento. “Sono una eterna romanticona, sogno un amore eterno come nella mia famiglia, un amore da favola” ha detto Nicole.