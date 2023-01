Tutta la forza di Giancarlo Magalli che a Verissimo racconta del grave problema di salute

Un grave problema di salute e Giancarlo Magalli solo adesso a Verissimo trova la forza di raccontare tutto

Giancarlo Magalli ospite a Verissimo per la prima volta racconta della sua malattia, del grave problema di salute che lo ha colpito qualche mese fa. Sabato e domenica 21 e 22 gennaio 2023 sono due puntate attesissime di Verissimo, tra un ospite e una anticipazione c’è la conferma che Giancarlo Magalli sarà nello studio di Silvia Toffanin con le sue due figlie, Manuela e Michela, le persone più importanti della sua vita. Il conduttore è stato malissimo e anche se nei mesi scorsi ha parlato del suo grave problema di salute non ha mai detto molto, si è limitato a dire che si è trattato di una infezione. Adesso Giancarlo Magalli è pronto a raccontare nell’intervista a Verissimo cosa è accaduto. E’ stato ricoverato in ospedale ma poco dopo ha anche sdrammatizzato tutto, un problema di salute che immaginiamo abbia risolto, adesso Magalli sta bene ma ha qualcosa da raccontare.

Giancarlo Magalli a Verissimo per la prima volta parla del suo problema di salute

Non per tutti è facile raccontare momenti particolari della propria vita, quei momenti di fragilità che si condividono solo con le persone più care, con i familiari. “Giancarlo Magalli sarà a Verissimo con le figlie Manuela e Michela per raccontare, per la prima volta, il grave problema di salute che lo ha colpito qualche mese fa” annuncia il programma Mediaset. Forse è grazie alla dolcezza e la delicatezza con cui Silvia Toffanin riesce a trattare tutti gli argomenti che Magalli ha deciso di dire che momento ha vissuto, di raccontare qualcosa in più di quei giorni in ospedale, dei sintomi, di come ha risolto la malattia o il problema di salute mai approfondito a favore degli altri.

E’ accaduto prima dell’estate, almeno questo è il problema di salute che Magalli ha rivelato lo scorso anno prima delle vacanze estive. Aveva detto che era in partenza, che non si è sentito bene, che ha avuto bisogno di chiedere aiuto in ospedale. Lì si è sottoposto a degli accertamenti, quelli necessari per capire il problema, l’origine del suo malessere.

I giorni di ricovero, pochi, poi forse nessuna ripercussione. Ma adesso sembra ci sia altro. Potremo seguirlo questo fine settimana, potremo capire cosa è accaduto. La presenza delle figlie Manuela e Michela è di certo per il conduttore il desiderio di avere le persone più importanti accanto.