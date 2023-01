A Uomini e Donne arriva un altro schiaffo ma Maria taglia tutto: scatta la censura

Uno schiaffo a Biagio nelle prossime puntate di Uomini e Donne: lo vedremo o scatterà la censura?

Capita sempre più spesso di scrivere le anticipazioni di Uomini e Donne e di raccontare di puntate infuocate, con scene super trash. Poi però nulla di quello che viene raccontato dalle persone presenti nello studio di Canale 5 si vede in tv. ll motivo? I tagli fatti dalla redazione. Ed è per questo che vediamo la metà delle cose che trapelano in rete. Nessuna traccia dell’ira funesta di Maria contro Armando, nessuna traccia del famoso svenimento di Pinuccia dopo le parole di Tina, un paio di risse esplose tra cavalieri neppure mostrate. Insomma una delusione per chi ama il sano trash e vorrebbe vedere quello che realmente accade nello studio di Uomini e Donne. La puntata registrata ieri ad esempio, come riportano anche le talpe presenti nello studio di Canale 5, ha visto una dama protagonista. La signora in questione ha deciso di dare uno schiaffo al cavaliere con il quale stava uscendo. Ma a quanto pare di questo momento epico, vedremo solo la litigata e nulla di più. Ma che cosa è successo nello studio di Uomini e Donne? Cerchiao di raccontarvelo.

Al centro dello studio si è accomodato Biagio che esce con Carla da più di un mese. Sembrava che tra di loro le cose stessero andando bene visto che i due sono arrivati alla settima uscita ma qualcosa a quanto pare non ha funzionato visto che alla fine Carla si è presentata nello studio di Uomini e Donne e ha dato un forte schiaffo a Biagio. Il motivo? Pochi i dettagli che trapelano dalle anticipazioni di Uomini e Donne ( teoricamente queste puntate andranno in onda nel mese di febbraio quindi ci sarà ancora da attendere).

Immaginiamo che Tina e Gianni abbiano preso molto bene quello schiaffo dato a Biagio, visto che sono anni che punzecchiano il cavaliere. Non è la prima volta che una dama tira uno schiaffo a un uomo con il quale sta uscendo, nei tempi più recenti epico era stato quello di Roberta di Padua a Riccardo Guarnieri. Vedremo se la redazione manderà in onda questo schiaffo, visto che la notizia è trapelata in rete o se scatterà la censura, come successo in altre occasioni.