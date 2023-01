Le Iene, Belen Rodriguez senza Teo Mammuccari: lite furiosa

Teo Mammuccari assente a Le Iene a causa di un litigio oppure si tratta di una strategia?

Durante la puntata de Le Iene in onda il 24 gennaio 2023 su Italia 1, molti spettatori si sono chiesti che fine avesse fatto Teo Mammuccari. La conduttrice argentina ha infatti condotto in solitaria, con il solo aiuto di alcuni inviati del programma di Italia 1, la puntata in diretta. Nessun comunicato, nessuna spiegazione. E quello che ha stupito di più è che non si è parlato di Mammuccari. E’ successo anche in altre occasioni che uno dei due conduttori si sia assentato. Mesi fa ad esempio Mammuccari era stato assente a causa del covid ma Belen lo aveva salutato in diretta e il conduttore aveva anche parlato sui social dei problemi incontrati. Ieri invece, nulla. I motivi, secondo quanto si legge su Dagospia, potrebbero essere legati alle cause dell’assenza di Mammuccari dallo studio di Italia 1. Secondo quanto si legge sul portale infatti, Teo Mammuccari sarebbe stato assente in seguito a una lite. Nessuna discussione con Belen, questo va precisato ( in passato si era mormorato che i due non andassero d’accordo). La lite Mammuccari, l’avrebbe avuta con il padron de Le Iene, Davide Parenti.

Teo Mammuccari lascia Le Iene?

Il diverbio sarebbe nato con Davide Parenti, ideatore de Le Iene: ‘A Cologno gira voce di una lite clamorosa tra il conduttore e l’ideatore dello show Davide Parenti’. Se la notizia venisse davvero confermata, resta da comprendere quali saranno le sorti della trasmissione: Mammucari lascerà Le Iene? Belen continuerà a condurre da sola?

Teo Mammuccari assente a Le Iene: solo strategia?

Sui social si è parlato anche di altro. Qualcuno, anche tra gli addetti ai lavori, è arrivato a pensare che quella di Mediaset possa essere una strategia in vista delle sfide a distanza con il Festival. Quest’anno infatti su Canale 5, Rete 4 e Italia 1 la programmazione nella settimana di Sanremo resterà invariata e Le Iene sfideranno la kermesse canora proprio nella serata di apertura. Ma ricordiamo che manca ancora una settimana di programmazione normale prima di Sanremo. Se questa teoria fosse reale, quindi anche martedì prossimo Mammuccari dovrebbe essere assente. E senza nessuna spiegazione? Molto strana come teoria.