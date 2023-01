In un’intervista di Marzullo a Gina Lollobrigida: “Mi sento sola”

E' una vecchia intervista ma Gina Lollobrigida a Marzullo raccontava la sua solitudine

Gina Lollobrigida si sentiva sola, lo raccontava a Gigi Marzullo in una vecchia intervista ma è ciò che l’attrice ha portato dentro per anni, forse sempre. E’ a Oggi è un altro giorno che scorrono le immagini di tanto tempo fa, fa uno strano effetto ascoltarla oggi, così bella, anche se non era più giovanissima, così famosa ma così sola e capace di ammetterlo. Dice che è sola, che era sola, Serena Bortone ripete le sue parole e sottolinea che sono frasi terribili. C’è un po’ di pudore nella voce di Gina Lollobrigida nel confessare le sue emozioni, il suo stato d’animo, il sentirsi così sola, lei così amata e senza nessuno accanto. E’ un’intervista di un bel po’ di tempo fa.

Le parole di Gina Lollobrigida, sola

“Io credo e pare strano che una persona tanto amata soprattutto del pubblico si senta molta sola e io sono una persona sola. Per fortuna che ho un talento artistico e quindi riempio questo vuoto di una persona che non mi è accanto, una persona che ha tanti ammiratori e poi vive sola qualcosa non va, quindi, la tanta ammirazione fa sentire la solitudine ancora più forte. A me la vita piace anche nelle difficoltà, la vita monotona non fa per me”.

In studio ospite a Oggi è un altro giorno c’è anche Sandra Milo, che ovviamente conosceva Gina Lollobrigida ma ha osservato tutto da fuori, come tutti: “Credo che di questo deve sentire la responsabilità anche il figlio perché non è giusto. Una donna che ha fatto tanto, di una forza straordinaria ma addirittura insinuare che non fosse capace di intendere e di volere quando invece tutti i suoi amici dicono che aveva una mente lucidissima. Capisco il desiderio di Piazzolla di farla divertire e tenere allegra”.Serena Bortone chiede alla Milo come ha fatto lei a tenere sempre vicino i suoi figli: “Perché prima di tutto sono stata sempre una mamma e poi una nonna, solo dopo un’attrice. I miei figli mi amano molto e mi cercano sempre. Pensa che sono io che prendo gli appuntamenti per lodo dai medici”.