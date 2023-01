Teo Mammuccari fuori da Le Iene: il tempismo del comunicato ufficiale desta sospetti

Mediaset comunica che Teo Mammuccari lascia Le Iene: il tempismo di questo comunicato desta sospetti dopo le voci sulla litigata

Dobbiamo davvero crederci? Dobbiamo davvero credere che Teo Mammuccari abbia lasciato Le Iene come previsto, da accordi presi in precedenza, perchè nei prossimi mesi avrà altri impegni con l’azienda e in particolare con Italia 1? E perchè non salutarlo la scorsa settimana, quando improvvisamente il pubblico ha visto Belen Rodriguez in solitaria senza il suo collega accanto? Perchè Teo Mammuccari non si è congedato dal pubblico de Le Iene che segue con affetto il programma spiegando i motivi per i quali ha deciso di lasciare? La cosa puzza e non poco, visto che tra l’altro, il comunicato ufficiale di Mediaset arriva a poche ore dalle indiscrezioni lanciate da Dagospia. Sul sito di D’Agostino infatti, si era parlato di un litigio molto importante tra Teo Mammuccari e Davide Parenti, il vero “padre” de Le Iene.

Il comunicato ufficiale di Mediaset su Teo Mammuccari

Il comunicato di Mediaset è arrivato solo oggi, e non martedì quando è andata in onda la puntata de Le Iene condotta solo da Belen. Nel comunicato si legge che Teo Mammuccari aveva già concordato con l’azienda, 12 mesi dopo la sua prima puntata a Le Iene, di lasciare, per via di altri impegni del conduttore. Strano anche che, dopo la notizia trapelata da Dagospia, lo stesso Mammuccari non abbia smentito la litigata che ci sarebbe stata con Davide Parenti. Da Mediaset il grazie a Teo Mammuccari per tutto quello che ha fatto nell’ultimo anno per il programma de Le Iene.

Chi prende il posto di Teo Mammuccari

Sempre nel comunicato di oggi di Mediaset di legge che al posto di Teo Mammuccari ci sarà Max Angioni. Il comico da mesi è già protagonista come ospite del programma di Italia 1, adesso sarà promosso alla conduzione al fianco di Belen. Da Mediaset arriva un in bocca al lupo a Max Angioni per la nuova avventura nel programma, con un nuovo ruolo dunque.