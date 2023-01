Allarme Rosso per Pomeriggio5 battuto anche da Geo: Matano sopra 10 punti

Sono disastrosi gli ascolti portati a casa dal pomeriggio di Canale 5 nella fascia che va dalle 16,45 alle 18,45. Pomeriggio 5 battuto anche da Geo

Periodo nero per Barbara d’Urso e Pomeriggio 5 in grande affanno. Il problema non è solo il programma ma quello che Mediaset ha deciso da un anno a questa parte di fare: condannare il format, non si capisce bene per quale motivo. E lo fa scegliendo di dare alla d’Urso un traino praticamente inesistente con Un altro domani che, dopo un buon esordio in estate, ha perso ascolti ed è stata “rifiutata” dal pubblico. Se Terra Amara vola con quasi 3 milioni di spettatori e potrebbe essere il traino perfetto per Pomeriggio 5 se solo lo si volesse, Un altro domani va sempre peggio. E traino a parte, Pomeriggio 5 fa un miracolo passando da 1 milione di spettatori a quasi 2 dopo le 18, la scelta più assurda di Mediaset è quella di non anticipare la messa in onda del programma di Barbara d’Urso alle 17. Solo in questo modo ci sarebbe uno scontro diretto con Alberto Matano e La vita in diretta. Il risultato altrimenti è disastroso come è accaduto appunto nel pomeriggio del 27 gennaio con Rai 3 sopra Canale5. Geo torna a fare ottimi ascolti mentre Pomeriggio 5 è a 10 punti di distacco da La vita in diretta. Molto male.

Gli ascolti del pomeriggio: ecco i dati di Rai 1 del 27 gennaio

Prima de La vita in diretta su Rai 1 va in onda Il paradiso delle signore con 1.965.000, 20,48%. Un ottimo traino per il programma di Rai 1 che segue a ruota: La vita in diretta nella presentazione 2.021.000, 20,32% e nel programma 2.580.000, 21,93% di share.

Gli ascolti del pomeriggio: ecco i dati di Rai 3 del 27 gennaio

Nel pomeriggio del 27 gennaio 2023, Aspettando Geo è stato visto da 783.000, 8,18%, Geo 1.474.000, 12,50%.

Gli ascolti del pomeriggio di Canale 5: ecco i dati del 27 gennaio 2023

Un altro domani è stata vista ieri pomeriggio da una media di1.183.000 con il 12,10% di share; Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.263.000, 12,07%, nel programma 1.480.000, 12,40% e nel segmento I Saluti 1.592.000, 12,10%. Malissimo non ci sono altre parole per descrivere un vero e proprio disastro. Persino il sorpasso di Rai 3 che nel pomeriggio di ieri con Geo fa meglio.