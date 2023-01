Federico Bernardeschi, lacrime e tatuaggio per il padre di Veronica Ciardi

Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi, il dolore di entrambi per la morte del padre dell'ex gieffina

Veronica Ciardi torna in tv dopo anni di assenza, con Federico Bernardeschi, suo marito, il calciatore che a Verissimo svela tutta la sua dolcezza. La stessa dolcezza con cui si commuove parlando del papà di Veronica. Anche Bernardeschi era legatissimo a lui, erano amici, era come un secondo padre ed è ancora forte il dolore per la sua assenza. Il padre di Veronica Ciardi è morto prima che potesse accompagnare sua figlia all’altare. E’ ciò che desideravano più di tutto ma non ce l’ha fatta, è andato via prima. L’ex gieffina guarda le foto con il suo papà, non riesce a parlare di lui senza piangere, è così difficile nonostante sia passato del tempo. Nello studio di Verissimo Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi sono uno accanto all’altra, l’emozione è la stessa, quando parlano della loro storia d’amore, dei figli, del matrimonio e del dolore più grande.

Federico Bernardeschi: “Ho cercato di starle accanto”

“Ho cercato di stare accanto a Veronica e spero di esserci stato nel migliore modo possibile. Magari piangevo nel bagno e non mi facevo vedere. Cercavo di dare forza a lei, alla mamma, al fratello ma dentro stavo a pezzi. Dovevo essere un punto fermo e spero sono riuscito ad aiutarla. E’ stata una grande perdita perché non si è soprattutto potuto godere le nostre figlie e questo è il rimpianto più grande”. Il papà di Veronica Ciardi è morto un anno prima del loro matrimonio; quella sera sul divano lei non ha detto di no alla proposta di sposarsi.

Quando si sono sposati fuori dalla chiesa Veronica Ciardi stringeva tra le mani il filo di un palloncino bianco con su scritto Papo. Sul braccio di Bernardeschi invece c’è un tatuaggio dedicato a suo suocero: “amico mio”.

Il giorno delle nozze al di là del dolore è stato un giorno meraviglioso per entrambi. Veronica Ciardi non rinnega gli anni in tv, soprattutto il Grande Fratello che ricorda come una esperienza importante, che l’ha aiutata a crescere, anche se sa che tanti che la seguivano nel reality non credono sia possibile. Non tornerebbe in televisione, è un mondo che non le interessa più, oggi è mamma di due bellissime bambine, una così simile a lei, l’altra all’amore della sua vita, Federico.