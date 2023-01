Rosanna Fratello, il suicidio del fratello: “Due secondi prima eravamo con lui”

Il fratello di Rosanna Fratello si è suicidato ed è un lutto che la cantante non riesce a superare

Rosanna Fratello a Verissimo ricorda ancora una volta suo fratello, il suicidio di suo fratello, quanto lui abbia desiderato morire nonostante fino a due secondi prima lei e sua madre erano in camera con lui. Giovanni era malato, Rosanna Fratello lo racconta mostrando tutta la sua emozione. Passa il tempo ma non riesce a superare il lutto. Guarda le foto della sua famiglia, è bello per lei vedere i suoi genitori, la figlia piccola e soprattutto suo fratello Giovanni. “Anche a distanza di anni è sempre ben presente nella mia mente e nel mio cuore perché ha avuto una vita breve segnata dalla malattia ma che alla fine ha deciso di non volere esserci più. Questa è stata la cosa più dolorosa ma adesso siamo qua e voglio ricordarlo con il sorriso perché mi ha dato la vita nella mia carriera”.

Rosanna Fratello non si aspettava che si togliesse la vita, l’ha fatto dopo avere saputo della terribile malattia che l’avrebbe portato alla morte. “Non ce la faceva più… due secondi prima eravamo in camera con lui, poi io e mia madre siamo andate in cucina e abbiamo sentito un botto pazzesco“. La voce di Rosanna Fratello si spezza: “E mio fratello non c’era più. Questa è stata la cosa peggiore che una madre, una sorella ma soprattutto una madre possa vivere. Non lo auguro a nessuno, è un dolore che non si dimentica mai. Non c’è una sera che io non prego e gli chiedo di stare vicino alla sua famiglia. Mi sono sempre rivolta a lui nel ringraziarlo per essere stato mio fratello perché un fratello così lo vorresti sempre avere”. Ha fatto tanto per lei il suo Giovanni: “Era lui a portarmi in giro, ad accompagnarmi ai concorsi e a starmi sempre a fianco”.

Racconta che la madre ai tempi si attaccava a tutto. Era molto chiacchierata la medicina alternativa e Rosanna Fratello ogni settimana andava a Napoli per prendere questa medicina per accontentare la madre, anche se sapevano che non c’era più niente da fare. “Invece, noi per 9 mesi l’abbiamo fatto, andavo tutte le settimane a Napoli con mio marito. Ringrazio mio marito, chi l’avrebbe fatto…”.