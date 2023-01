Terra Amara inarrestabile: la soap turca fa gli stessi ascolti di Uomini e Donne

Inarrestabile il successo di Terra Amara che vola con ascolti più che vincenti su Canale 5 e tallona Uomini e Donne: i numeri del 27 gennaio 2023

Terra Amara è la degna erede di Una vita, e anche di più. Mediaset ha fatto una scelta più che azzeccata decidendo di acquistare la soap turca, come aveva fatto prima la Spagna. Anche in terra iberica la soap aveva conquistato il pubblico con ascolti record e sta succedendo anche da noi con Canale 5 che vola nella fascia che va dalle 14 alle 16,00. Beautiful, Terra Amara e Uomini e Donne sono certezza e nel pomeriggio del 27 gennaio 2023, la soap turca ha fatto gli stessi ascolti del programma di Maria de Filippi. Numeri sempre molto alti per Uomini e Donne che però quando dedica una intera puntata al trono classico, come è successo ieri, perde pezzi strada facendo. Il pubblico ha ormai un rifiuto per quella formula, soprattutto se da settembre vediamo la stessa gente, fare le stesse identiche cose e ripetersi senza motivo. I troni dei giovani sono parecchio noiosi mentre gli over, regalano ogni giorno valanghe e palate di trash di cui davvero, nessuno spettatore riesce più a fare a meno. Occhio quindi, Terra Amara insidia Uomini e Donne e non poco.

Vediamo i numeri del pomeriggio del 27 gennaio 2023.

Gli ascolti del pomeriggio di Canale 5 ( fascia 14-16)

Su Canale 5 Beautiful va molto molto bene con 2.542.000 telespettatori, share 19,09%. A seguire u altro record di Terra Amara che vola con 2.535.000 e porta a casa il 19,89% di share. In lieve calo rispetto al solito Uomini e donne che con una puntata interamente dedicata al trono classico fa 2.688.000 e il 24,22%, e nel Finale 2.278.000 e il 23,23% di share. Da segnalare anche l’ottimo risultato di Amici che fa un testa a testa con Il Paradiso delle Signore su Rai 1. Ieri il talent di Canale 5, poco sotto il 20 % di share: Amici di Maria De Filippi 1.913.000 spettatori con il 19,91 %.

Se la prima parte del pomeriggio di Canale 5 è praticamente perfetta, non si può dire lo stesso della seconda parte. Con Un altro domani e Pomeriggio 5, gli ascolti sono disastrosi e si perdono 10 punti rispetto alla prima parte del pomeriggio di Canale 5.

