Barbara d’Urso svela il suo segreto: è nonna di una bellissima femminuccia

Finalmente lo può confermare: Barbara D'Urso è nonna già da diversi mesi per la prima volta ne parla in tv a Verissimo

“E’ il segreto di Pulcinella” ha detto Silvia Toffanin parlando con Barbara d’Urso di quello che sta accadendo nella sua vita. Che la conduttrice fosse diventata nonna era ormai cosa nota a tutti, anche se la d’Urso non l’ha mai confermato. Ma prima di andare in ferie con Pomeriggio 5 si è fatta scappare qualcosa…Ha salutato il suo pubblico e ha detto che il suo cuore sarebbe stato anche di un’altra persona, oltre che dei suoi figli. Oggi nello studio di Verissimo ha finalmente confermato la notizia e ha parlato per la prima volta della sua nipotina. Senza aggiungere molto, senza dare tanti dettagli ma con gli occhi pieni di lacrime per questo periodo così pieno e felice che sta vivendo. Non è stato facile nascondere la cosa, per rispettare il volere dei suoi figli. Non è stato semplice, le poche visite fatte dalla nipotina a Milano sono state come quelle che si vedono nei film, per sfuggire ai paparazzi. Ma la d’Urso vuole rispettare il volere dei suoi due figli, e di quello che è da poco diventato papà e quindi continua a mantenere il massimo riserbo.

Barbara d’Urso parla per la prima volta della sua nipotina

Prima di parlare della nipotina, la d’Urso ha voluto anche fare chiarezza sul rapporto che ha con i suoi figli: “Loro hanno lavorato molto, hanno studiato, fatto dei sacrifici per lavorare dove sono. Loro non vogliono neppure che si sappia che sono miei figli. Loro non si vergognano di me, anzi. Ma non è giusto che neppure una persona pensi che è lì perchè è mio figlio magari mentre c’è un convegno importante. Non è una presa di distanza, ci tengo a dirlo, i miei figli non sono supponenti, sono molto basso profilo.“

E poi sulla piccolina arrivata già da diversi mesi: “Fatta questa premessa sono riuscita per mesi e mesi a evitare che si sapesse questa cosa, proprio per rispetto. Io avrei voluto dirla, avrei voluto dirla alle persone che mi seguono ma io rispetto quello che mi hanno chiesto mio figlio e la sua compagna, che io rispetto e amo immensamente. E quindi è accaduto che molti mesi fa è nata questa creatura. Io sono riuscita a tenere nascosta, dribblando. Nessuno se n’è accorto. Io avrei potuto mettere una foto, una manina. Questa è la nostra scelta e io non l’ho fatto. “

Silvia Toffanin quindi ha chiesto se finalmente si può dire che è nonna! La d’Urso ha commentato: “E si diciamolo, non posso continuare a nasconderlo. E’ femmina ed è una cosa che auguro a tutte le donne e agli uomini che hanno figli, avere un furgoletto. Sono pazza, sono completamente pazza di lei, anche se posso vederla poco perchè stiamo in due città diverse. Sono molto felice. Io non so se sono una nonna super, ma lei è super, è simpaticissima, bella con gli occhi blu. Sono una nonna super fortunata. “