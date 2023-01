Linea Bianca e Linea Verde Life: due successi targati Rai 1

Per Rai 1 continuano a essere più che ottimi gli ascolti di Linea Verde Life e Linea Bianca

Rai 1 va forte nel day time e il fine settimana ci sono dei programmi vere certezze per la rete. Sono Linea Verde Life e Linea Bianca, due ottimi contenitori che raccontano, in modo diverso, il nostro paese. Il pubblico di Rai 1 è molto affezionato a Linea Bianca e a Linea Verde Life, merito anche del grande lavoro dei conduttori che portano i telespettatori alla scoperta delle bellezze, e non solo, della nostra Italia. La passione di Massimiliano Ossini, Daniele Ferolla e Marcello Masi, sono il punto di forza di tutti e due i programmi di Rai 1. Professionisti che mettono a disposizione la loro sapienza, la loro esperienza, la loro voglia di andare alla scoperta e di raccontare agli altri, anche a chi magari, non può muoversi da casa ma si muove tra le bellezze della montagna e il mare, grazie al loro lavoro.

Gli ascolti di Linea Verde Life: che numeri per Ferolla e Masi

Analizziamo quindi i dati di ascolto del 28 gennaio 2023. Su Rai1 Il Provinciale è seguito da 1.076.000 spettatori con il 15.7%, Linea Verde Discovery 1.545.000 spettatori con il 17.7% e Linea Verde Life 2.709.000 spettatori con il 21.3%. Quasi 3 milioni di spettatori per il programma di Rai1. Mediamente 1 milione di spettatori in più rispetto al resto della settimana, col sempre ottimo E’ sempre mezzogiorno. Il viaggio alla scoperta dell’Italia, e delle città green, conquista il pubblico di Rai 1.

Gli ascolti di Linea Bianca con Massimiliano Ossini

Su Rai1 Linea Bianca si ferma di pochissimo sotto i 2 milioni di spettatori, la puntata di ieri è stata vista da una media di 1.946.000 spettatori con il 14%. Missione non facile per Massimiliano Ossini; se infatti Linea Verde Life si scontra con le repliche di Forum, per il programma di Rai 1 del sabato pomeriggio, le cose sono ben diverse. Su Canale 5 infatti vanno in onda le fortissime soap, e oltre a Beautiful c’è Terra Amara che sta registrando nell’ultima settimana ascolti da record. Beautiful a quasi 3 milioni al sabato, Rai 1 è seconda rete con un programma di spessore.