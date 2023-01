Paola Barale, come vive la menopausa e il non avere figli

Paola Barale è in menopausa da anni, racconta la sua esperienza e anche il non avere figli

Paola Barale ospite a Verissimo nella puntata della domenica, 29 gennaio 2023, parla della menopausa, dei figli che non ha avuto, che non ha cercato. “Io non li ho mia cercati, li avrei anche voluti ma partendo da una buona base sapendo che il bambino avrebbe avuto una situazione stabile. Sapendo che le mie relazioni erano stabili solo più o meno, magari per il lavoro e per mille motivi non me la sono mai sentita – prosegue Paola Barale – io credo che un figlio deve nascere nelle migliori condizioni. Certo la vita ti riserva delle sorprese ma io volevo un bambino che nascesse in una situazione sana, per come la intendo io. Non c’erano i presupposti giusti e per questo non mi sono mai pentita, anche se i bambini mi piacciono molto”. Paola Barale confida come ha vissuto il momento della menopausa. Tra tante donne che ancora oggi non ne parlano e che vivono quel momento a volte come una tragedia, lei ha una lezione per tutte, una lezione semplice.

Paola Barale a Verissimo

Paola Barale racconta di un’amica speciale che ha conosciuto appena ha lasciato Buona Domenica. “Lei mi ha fatto capire che si può diventare grandi senza sentirsi necessariamente vecchi. Io ho quasi 56 anni e a parte il fatto che non me li sento ma sicuramente non sono 30 anni. Se la salute certe cose mi permette di farle perché non dovrei farle. La menopausa è una tappa naturale nella vita di una donna, perché non parlarne?”.

“Perché le cose vengano reputate come normali bisogna parlarne in modo normale. Ci sono andata abbastanza presto ma uno si immagina che una donna in menopausa non abbia più voglia di una vita passionale, oggi come oggi abbiamo la possibilità di vivere ogni tappa della vita in modo molto sereno ma se uno pensa già facendosi delle paranoie… Non è una malattia, la menopausa è un cambiamento. Magari con l’aiuto di medici specialisti. E’ il corpo che cambia e devi convivere con questo, è tutto normale”.

Paola Barale dimostra di avere grande equilibrio, non fugge alle domande che si è già rivolta da sola. Le sue risposte non nascondono nulla, raccontando di come è andata la sua vita e del motivo delle sue scelte. Vive la menopausa serena perché è la vita, perché appartiene a tutte, perché l’ha capito ben prima arrivasse quel momento.