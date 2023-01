A Domenica IN c’è Amadeus ma non ci sono annunci da fare e gli ascolti non brillano

Sanremo non fa bene a Domenica In: gli ascolti non volano per Mara Venier, colpa di Amadeus che non ha avuto nulla da spoilerare nello studio di Rai 1?

Come mai Amadeus ieri non ha fatto nessun annuncio speciale a Domenica In, riservandosi invece la notizia dei duetti per il Festival, per la puntata di Viva Rai 2 di oggi? Una domanda che molti addetti ai lavori questa mattina si sono posti, ancora prima dell’arrivo dei dati di ascolto relativi al pomeriggio del 29 gennaio che mostrano la prima parte di Domenica In nettamente in calo rispetto alla settimana scorsa ( con la puntata dedicata al caso Gina Lollobrigida). Lo spazio in cui Amadeus non ha annunciato nulla, non ha superato la media di 2,5 milioni di spettatori. Non benissimo, visto che la prima parte da sempre è il pezzo forte di Domenica In con Mara Venier e le sue interviste. Ieri invece, il pubblico ha deciso di seguire con più attenzione la seconda parte. Forse l’intervista ad Amadeus durante la quale il direttore artistico ha parlato di cose che avevamo già visto e sentito, non ha convinto il pubblico? Peccato perchè almeno un piccolo annuncio Amadeus da Domenica IN avrebbe potuto farlo e invece…Peccato perchè magari, se avesse spoilerato qualcosa anche dallo studio di Domenica In come in tanti si aspettavano, facendo gioco di squadra, forse qualche punticino di share in più sarebbe arrivato.

Gli ascolti di Domenica In: il Festival non fa crescere i dati

In attesa di seguire l’intervista di Amadeus con i vari annunci, che poi non ci sono stati, il pubblico sintonizzato su Rai 1: media di 2.559.000 con il 17,50% . Poi la prima parte risalita seppur di poco con 2.778.000 e il 19,90%. Piccola flessione nella seconda parte con una media di 2.662.000e il 21,60% . Per quanto riguarda il Finale l’ascolto medio della puntata di Domenica In del 29 gennaio è stato di 2.480.000 con il 19,60% . Non una delle migliori puntate per Mara Venier che comunque riesce a portare a casa sempre ottimi numeri considerati gli ascolti record di questa edizione di Amici.

Gli ascolti di Domenica In una settimana fa

Come si può notare facendo un confronto con la passata settimana è soprattutto la prima parte a far perdere l’interesse del pubblico. Un peccato perchè questo spazio, a pochi giorni da Sanremo, poteva essere usato molto meglio, magari con dei video esclusivi che solo Amadeus avrebbe potuto fare avere al programma.