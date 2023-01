Antonella Clerici confida cosa le piace pulire in casa oltre stirare

Tutto vero, Antonella Clerici confessa cosa le piace pulire in casa. Tutti sorpresi

Chi l’avrebbe mai detto che Antonella Clerici adora pulire la casa, le piace stirare ma anche pulire in modo perfetto. Certo non pulisce tutta la casa, a E’ sempre mezzogiorno Antonella Clerici, mentre cucina la torta con Natalia Cattelani, svela cosa ama fare in casa. Non solo leggere libri, guardare i film, rilassarsi in giardino, passeggiare nel bellissimo bosco in cui si trova la casa in cui vive con Vittorio Garrone, Maelle e i figli del compagno. Antonella Clerici si dedica anche alle pulizie di casa, certo lo fa quando ha tempo ma la sua mano in casa è davvero concreta, in particolare in cucina.

Antonella Clerici: “Mi piace stirare e pulire in cucina”

Ciò che non piace in pratica a nessuno lei adora farlo. A molti piace cucinare ma poi quando c’è tutta la cucina da pulire scappano via. La Clerici al contrario non ama molto stare ai fornelli ma dopo il pranzo o la cena è lei che magari si occupa di sistemare tutta la cucina, con grande cura. Potrebbe anche contare sull’aiuto di chi è in casa, racconta che sempre tutti le dicono che vogliono aiutarla ma Antonella Clerici manda via tutti, le piace fare tutto da sola, la rilassa. Quindi, sparecchia, lava, pulisce e sistema tutto. “A pochi piace ma a piace”.

Le piace anche stirare, anche questo la rilassa molto, ma davvero nessuno immaginava la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno che posiziona il suo asse da stiro e passa lì il suo tempo. Infatti, stirare è una cosa che faceva prima, quando lavorava poco. Adesso non avrebbe davvero il tempo per farlo. Natalia Cattelani un po’ la invidia, lei vorrebbe tanto una mano in cucina per pulire ma le sue figlie scappano sempre via tutte.

C’è poi Lorenzo Biagiarelli che è costretto a pulire la cucina dopo avere preparato il pranzo o la cena; la cucina è il suo posto in casa, è lui che prepara e pulisce e in più stira. La differenza è che a lui queste due cose, pulire e sistemare la cucina e stirare non piacciono per niente, non lo rilassano, le eviterebbe volentieri, ma in casa si collabora.