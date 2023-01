Alberto Matano contro Rigau: “Io devo dire vedo poco amore per Gina” e finalmente esce fuori tutto

Alberto Matano deciso a fare uscire tutta la verità su Gina Lollobrigda e Rigau a La vita in diretta

Nuova puntata de La vita in diretta e Alberto Matano dopo l’intervista di ieri a Javier Rigau è più arrabbiato che mai. Accuse su tutti i fronti da parte di Riagu nei confronti di Andrea e il conduttore precisa: “Noi non parteggiamo per nessuno e come sapete ci metto sempre la faccia ma io la parola ‘voglio bene a Gina Lollobrigda’ e la parola ‘amore’ l’ho sentita poco. Invece, ho sentito tutto il tempo parlare di Andrea Piazzolla”. E’ duro Alberto Matano, è in realtà l’unico che senza rischiare denunce dice con più chiarezza ciò che pensano quasi tutti. L’intenzione è quella di difendere Gina Lollobrigida, che non può più farlo; evidentemente anche quella di spiegare perché La vita in diretta ha dato così tanto spazio a Rigau.

Paola Comin: “Sono qui per difendere unicamente Gina”

Paola Comin, amica carissima della Lollobrigida, è presente ancora una volta in tv: “Sono qui solo e unicamente per difendere Gina e la sua verità. Ma dove può esserci amore da parte di un uomo che da dieci anni dice che lei era plagiata. Una donna come Gina Lollobrigida, un’attrice come lei che ha lavorato con i grandi, che non si è mai doppiata e che ha fatto tutto da sola”. La Comin poi parla del matrimonio con Rigau. E’ vero, nel 2007 Gina Lollobrigida voleva sposare Rigau ma poi ha scoperto qualcosa: “Gina nel 2007 mi chiamò per dirmi che si sposava, lo disse a me e a un altro suo grande amico che è rimasto tale per tutta la vita. Prima si doveva sposare in Italia, io dovevo fare la parte stampa e Aragozzini l’organizzazione poi mi disse che non si sposava più perché aveva saputo delle cose. Il Piazzolla nel 2007 non c’era, quindi chi ha plagiato Gina? Mi viene il sospetto che tutto l’odio di Rigau verso Piazzolla è perché ha scoperto che Gina era sposata per procura”. Ed ecco la verità di chi era davvero accanto alla diva e ci è rimasto sempre.

“Tecnica per la persuasione della mente”, Rigau anche in altre interviste continua a ripetere le stesse accuse contro Andrea Piazzolla. Come ripetono tutti nessuno vuole schierarsi dalla parte dell’ex assistente ma tutti vogliono difendere la memoria di Gina Lollobrigida, la verità. La verità non può essere ciò che Rigau continua a ripetere e che fa rabbrividire perché è l’esatto contrario di ciò che la Lollobrigida raccontava a tutti; questo adesso viene ribadito con maggiore forza ma sarà il giudice a mettere fine a tutto questo.