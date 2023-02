Pomeriggio 5 non si salva neppure con Rigau: la d’Urso e l’esclusiva del giorno dopo non bastano

Non brillano gli ascolti di Pomeriggio 5 neppure con l'intervista esclusiva che non è esclusiva a Rigau

Se le vicende giudiziarie legate a Gina Lollobrigida stanno infiammando il dibattito e di conseguenza aumentando anche gli ascolti dei programmi che ne parlano, si può dire che non è il caso di Pomeriggio 5. Il programma condotto da Barbara d’Urso nel pomeriggio del 31 gennaio ha avuto in diretta da Barcellona Rigau, peccato che questa intervista esclusiva abbia avuto il sapore amaro, visto che il giorno prima, Javier sedicente marito della Lollobriga, avesse scelto La vita in diretta. L’esclusiva del giorno dopo quindi, dalla sua amica Barbara ( citata anche nella puntata de La vita in diretta a Matano) non basta a Pomeriggio 5 che non migliora in nessun modo gli ascolti e resta ancora sotto La vita in diretta. E forse è il segnale che il pubblico è ormai stanco, visto che da oltre tre settimane si va avanti con le stesse storie. Ne sono dimostrazione anche gli ascolti de La vita in diretta che ieri, 31 gennaio 2023, dedicando una lunga parte alla questione, mostrando altri stralci dell’intervista a Rigau, non ha particolarmente brillato come era successo in precedenza.

Vediamo lo scontro tra Pomeriggio 5 e La vita in diretta il 31 gennaio 2023.

La vita in diretta sempre leader nel pomeriggio: si vola oltre il 20% di share

La vita in diretta nella presentazione 1.785.000, 19.1%, e nel programma 2.290.000, 20.4%. Ci sono stati risultati decisamente migliori per Matano che di recente ha più volte sfiorato nel pomeriggio quota 3 milioni.

Pomeriggio 5 fa flop anche con Rigau in esclusiva con scoppio ritardato

Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.246.000, 12.7%, nel programma 1.717.000, 15.3% e nel segmento I Saluti 1.815.000, 14.2%. Forse il pubblico si sente anche un po’ preso in giro da questo continuo uso della parla esclusiva che tale non è. Il giorno prima l’imprenditore spagnolo per oltre 30 minuti era stato in diretta con Matano. Rivedere l’uso smodato di questo termine, non sarebbe male. Perchè a Pomeriggio 5, di esclusive, ce ne sono ben poche. Il pubblico scappa anche quando si sente prendere in giro e ribadire esclusività di qualcosa che non è tale, è una delle peggiori prese in giro che un programma, sotto testata giornalistica, possa fare.