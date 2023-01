Per Alberto Matano intervista complicata a Rigau che minaccia di lasciare la diretta e cita Barbara d’Urso

Puntata parecchio complicata quella de La vita in diretta di oggi per Alberto Matano che deve gestire la sua intervista con Javier Rigau

Puntata parecchio complicata per Alberto Matano il 30 gennaio 2023. Il conduttore infatti ha cercato di mantenere la calma, affrontando con il sorriso l’intervista a Javier Rigau ma non è stato affatto semplice. Lo spagnolo, in collegamento da Barcellona con il programma di Rai 1, per l’ennesima volta ha raccontato la sua versione dei fatti, ha spiegato quello che sarebbe successo in questi 30 anni, ha parlato dei processi del suo rapporto con Gina Lollobrigida. Ma ha fatto anche perdere la pazienza ad Alberto Matano che più volte lo ha invitato a mantenere la calma. “Entriamo nelle case dei telespettatori, non c’è bisogno di perdere la pazienza, questo non è un processo, io le faccio solo delle domande e lei mi risponde” ha detto Alberto Matano al suo ospite che più volte ha minacciato di mettere fine all’intervista e di non continuare, non gradendo il taglio che il conduttore de La vita in diretta, stava dando. Va detto che l’intervista è stata ancora più complicata per via delle difficoltà linguistiche, è risultato in diverse occasioni evidente che Rigau non abbia neppure compreso la domanda fatta dal conduttore che ironicamente, ha anche provato a fare delle domande in spagnolo.

Intervista complicata per Matano: Rigau minaccia di lasciare il programma

Alberto Matano ha quindi provato a fare delle domande più brevi, per comprendere la posizione di Rigau e per permettergli di raccontare la sua versione. Molti spettatori hanno fatto notare che il giornalista di Rai 1 ha continuato a sorridere forse sbagliando nel suo atteggiamento ma non è stato facile. Alla fine dell’intervista Matano ha anche parlato in spagnolo per cercare di calmare il suo ospite.

“Come pensa che si possa sposare una persona se non c’è amore?” ha detto Rigau rispondendo che la relazione tra lui e Gina Lollobrigida.

“Guardi signor Rigau io sono laureato in legge, ho studiato e so quello di cui parliamo, non può pensare di avere sempre ragione. Io le ricordo che i processi sono in corso, non c’è la sentenza, nel momento in cui avremo la sentenza, lei potrà dire quello che vuole” ha detto Alberto Matano, iniziando a perdere la pazienza mentre Rigau continuava a dire che Gina Lollobrigida è incapace di intendere e di volere. Insomma una intervista parecchio agitata per Matano nella puntata di oggi de La vita in diretta.

Si è anche toccato un momento di super trash quando Rigau ha citato la sua “amica Barbara d’Urso”. La posizione di Rigau non è mai cambiata: ha ribadito tutto quello che ha sempre detto, dicendo anche che il matrimonio a Barcellona ha valore sia civile che religioso. Inoltre ribadisce che questo matrimonio non è stato annullato dalla sacra rota ma sciolto.

“Questo signore è dalla parte di Piazzolla” ha detto Rigau minacciando di lasciare per l’ennesima volta l’intervista stanco delle domande fatte da Matano e convinto che ci sia un comportamento prevenuto nei suoi confronti. “Gina mi amava, molto di più di quello che io sono arrivata ad amare lei” ha detto in conclusione Rigau. Ha ribadito che Gina non è responsabile di quello che è successo negli ultimi anni: “La Gina vera era quella prima del 2010 le non avrebbe mai fatto questo, non avrebbe mai fatto causa a me. Non sarebbe successo niente se non le avessero fatto il lavaggio del cervello”.

La puntata si è chiusa con una immagine: una foto che Gina aveva scattato all’imprenditore spagnolo quando era ancora giovanissimo.