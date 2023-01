Gina Lollobrigida: La vita in diretta fino a Barcellona per chiedere a Rigau “perché è tornato?”

Alberto Matano fa a Rigau le domande che tutti vorrebbero fargli. La vita in diretta prova a dire tutto

La vita in diretta è arrivata fino a Barcellona per un’intervista a Rigau e dallo studio Alberto Matano chiede subito: “Perché è tornato dopo 12 anni in Italia nel momento del funerale di Gina Lollobrigida? Perché tornare nel momento del dolore e dell’addio a una persona che l’aveva portata in tribunale?”. E’ la domanda che tutti avremmo voluto fare a Rigau per difendere la memoria di Gina Lollobrigida, perché tutti abbiamo ascoltato in passato le sue interviste contro lo spagnolo e visto le sue lacrime. “Gina mi ha denunciato per il matrimonio a sua insaputa ma la giustizia italiana mi ha assolto con formula piena. Gina in questi anni è stata sotto il controllo psichico…” ribatte sempre su questo Rigau, aggiunge sempre che è colpa di Andrea Piazzolla, che la colpa dello sfratto del nipote di Gina dalla villa romana della Lollobrigida è sua, che l’attrice era incapace di agire in modo libero. “Come mai lei riappare adesso e porta avanti che è il marito di Gina ma dice che non vuole nulla dell’eredità?” continua Alberto Matano a La vita in diretta spiegando che Rigau ha un punto di vista del tutto personale che però non corrisponde alla realtà.

Alberto Marano a Rigau: “Le cose sono come lei le dice fino a un certo punto”

Tutti gli amici che hanno partecipato alla vita di Gina Lollobrigida dicono che non voleva vedere Rigau, Matano lo ricorda allo spagnolo ma lui dice che quella è la “corte del Piazzolla”. “Si deve ricordare Gina quando era Gina, prima del 2010, prima di Andrea Piazzolla”.

“E’ stato un matrimonio d’amore?” la domanda di Matano. “Sempre con amore, come ci si può sposare senza amore” la risposta è che continua a dire che l’attrice era plagiata. Lo spagnolo è convinto che per legge la Lollobrigida fosse incapace ma non esiste nessuna sentenza, sono processi ancora in corso.

Andrea Piazzolla sembra seguire un copione in cui dice sempre le stesse cose, comprende e parla bene l’italiano anche se potrebbe apparire che non è così ma sembra non comprendere la realtà. Gli amici di Gina sono tutti contro Rigau, tutti lo smentiscono, lui smentisce Piazzolla dicendo che ha la fedina penale pulita, che non è un truffatore. “L’amico veramente amico di Gina è con la famiglia ed è gente che non gli piace andare in tv. Gli altri si vergogneranno di tutto quello che hanno fatto. Uno quando inizia un rapporto con una persona e io ero giovane l’interesse economico non c’era. Poi dopo il mio patrimonio inizia a diventare più importante di quello di Gina”. Ma ancora una volta Javier Rigau non risponde fino in fondo alla domanda perché è tornato. Solo per Piazzolla?