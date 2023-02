Costantino Vitagliano: “Sono caduto a terra, non riuscivo a gestire il mio corpo”

Costantino Vitagliano ha capito tutto con gli attacchi di panico, quando è caduto a terra ed è iniziato il suo calvario

Costantino Vitagliano ospite a Oggi è un altro giorno ricorda il suo passato, il successo e gli attacchi di panico, lecose finte e quelle vere della sua vita. Tutti lo ricordano come l’ex tronista di Uomini e Donne, lo storico tronista. Costantino Vitagliano faceva quello che sognava, era diventato una icona, era in barca con Briatore, comprava le macchine più costose, era in giro con le modelle più belle, case, negozi, tutto. “Sai quando arrivi dal nulla la prima cosa che vuoi è mostrare e come mostri… con auto, orologi… Odiavo che pronunciassero il mio nome. E’ successo dieci anni fa, sono arrivati gli attacchi di panico” viveva con i tranquillanti in mano. “Per 12 anni non ho più avuto una vita, non sapevo dove mi svegliavo, mi dicevano come mi dovevo vestire. Quello che dicevano le persone intorno a me non era niente vero”.

Costantino Vitagliano a Oggi è un altro giorno

“Il primo attacco di panico sono caduto a terra a casa e ho avuto gli spasmi, mi hanno portato in ospedale e non avevo niente. Non riuscivo più a gestire il mio corpo, è iniziato il mio calvario”. Quel giorno con Costantino Vitagliano c’era la sua ex fidanzata, una delle tante. E’ il tempo che è riuscito a farlo guarire da questa sofferenza. Non sapeva cosa fosse un attacco di panico. Ha cambiato vita, ha addirittura lasciato l’Italia, confessa che ha desiderato avere una vita.

Era testimonial di tutto, il suo agente, Lele Mora, era bravissimo a venderlo. Ovunque apparisse il giorno successivo quel prodotto finiva, non si trovava più, subito.

“Voi vedevate altro, ciò che l’immagine portava a pensare ma io ho fatto sacrifici”. Racconta di dieta pane e acqua per avere gli addominali che doveva avere, ha fatto tantissime diete.

Quando si sente chiamare ex tronista non gli piace molto ma sa che deve ringraziare Maria De Filippi. “E’ un ragazzo intelligente, l’intelligenza fa la differenza”. Amicizie vere le aveva e sono gli stessi di oggi, non erano gli amici che andavano con lui in televisione ma gli amici di sempre, quelli di una vita. In pratica tutto ciò che abbiamo visto in passato in tv di Costantino Vitagliano era tutto finto. “Io pensavo solo a fare i soldi” gli interessava solo di mettere a posto la sua vita e di farlo anche per le persone a lui care. E’ andato via dall’Italia, è scappato dai veri amici.