Barbara Palombelli dice la sua su Edoardo e Antonella: lancia anche una frecciata a Sonia?

Barbara Palombelli a TvTalk parla del percorso di Edoardo Donnamaria nella casa del Grande Fratello VIP 7

Nella puntata di TvTalk in onda il 4 febbraio 2023 su Rai 3, Barbara Palombelli, chiamata a commentare il successo di Forum, un programma che ogni mattina conquista oltre 1 milione di spettatori, ha anche parlato di Edoardo Donnamaria. Il vippone al momento, è nella casa del Grande Fratello VIP 7 ma una volta finita la sua avventura nel reality di Canale 5, dovrebbe tornare proprio nella famiglia di Forum, che lo aspetta a braccia aperte. La Palombelli dunque, questo pomeriggio, ha commentato quello che è il percorso di Edoardo nella casa del Grande Fratello VIP 7. Tra le righe, sembra esserci anche una frecciata a Sonia Bruganelli, che pochi giorni fa in diretta aveva detto che Donnamaria, senza Antonella, era un concorrente praticamente trasparente e che deve tutto alla Fiordelisi. La Palombelli ha ricordato la “gavetta” fatta a Forum. Solo una coincidenza o c’era anche una frecciata alla moglie di Bonolis?

“Sì ho visto e sono felice per lui. Volevo dire che il successo di Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip si deve alla lunghissima gavetta che ha fatto qui da noi a Forum. Perché è riuscito in queste settimane, anzi, ormai mesi di reality, a dare ogni volta, a spaccare il capello in quattro parti, poi in quattordici, poi in venticinque. Che poi è quello che facciamo noi sulle relazioni amorose. – ha continuato Barbara – Lui a Forum ha talmente imparato bene, che sta vivendo una relazione amorosa che ogni giorno comporta una rissa e comporterebbe una sentenza.”. A questo punto sorge dunque spontanea un’altra domanda: sceglierà Forum per la separazione?

Non si è proprio sbilanciata la Palombelli, e del resto, come non comprendere la posizione di chi da casa osserva Edoardo dire qualcosa il giorno x, e cambiare idea poche ore dopo. Al momento, dopo essersi lasciati, Edoardo e Antonella sono di nuovo vicini. Il romano le ha dichiarato tutto il suo amore, dopo averle vomitato addosso di tutto. Vedremo quanto durerà questa tregua, facile dunque pensare che chi sta fuori, preferisce non metterci il becco.