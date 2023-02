Gloria e Riccardo chiusura definitiva? Uno dei due ha lasciato per sempre Uomini e Donne: anticipazioni

Nuova registrazione di Uomini Donne: Riccardo e Gloria sono arrivati alla decisione finale ma non c'è il lieto fine

E’ stata registrata il 3 febbraio 2023 una nuova puntata di Uomini e Donne e non mancano sui social le anticipazioni che rivelano quello che è successo nello studio di Canale 5. Come potrete immaginare, sono tanti i fan di Uomini e Donne che si chiedono come sia andata a finire tra Riccardo Guarnieri e Gloria. Avevamo lasciato Riccardo, in preda al nervosismo, fuori dallo studio di Uomini e Donne, mentre Maria spiegava che passata l’ondata emotiva, di certo sarebbe rientrato per spiegare le sue ragioni. E dopo, che cosa è successo? A quanto pare il tira e molla tra Gloria e Riccardo è andato avanti ma questa volta, c’è stata la presa di posizione netta e definitiva ( almeno così hanno detto loro) da parte di uno dei due della coppia. Chi? Ve lo raccontiamo nelle anticipazioni, se non volete sapere i dettagli, non andate avanti nella lettura e aspettate la messa in onda delle puntate. Ecco dunque per voi tutte le ultime notizie su Riccardo e Gloria…

Uomini e Donne anticipazioni: come è finita tra Riccardo e Gloria?

Abbiamo lasciato Riccardo e Gloria in un momento di crisi, come li ritroveremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne? A quanto pare Gloria è riuscita a superare tutti i dubbi, ci ha ripensato e ha capito di voler provare a costruire qualcosa fuori dallo studio insieme a Riccardo. Si fida di quello che lui le ha sempre dimostrato fuori e non vuole continuare a litigare nel programma, visto che in realtà si è innamorata di lui e vuole conoscerlo fuori, dove sembra che stiano davvero bene. Per questo per Gloria, è inutile continuare a vedersi e a fare i resoconti nel programma. La dama romana quindi ha pensato di lasciare il programma, in compagnia di Riccardo ovviamente. E il Guarnieri che cosa avrà deciso di fare? Riccardo a quanto pare, stando alle anticipazioni circolate sui social, non ha accettato la proposta di Gloria. La dama delusa e amareggiata in lacrime, ha chiesto quindi di lasciare lo studio. Riccardo le si è avvicinato dicendole di restare, di continuare questa conoscenza ma Gloria ha detto che non vuole andare avanti così. In lacrime dunque, ha lasciato lo studio, dicendo che non sarebbe più tornata. E secondo voi, questo sarà davvero il finale per la coppia?