Amadeus e Giovanna festeggiano un anniversario speciale a La vita in diretta

E' un giorno importante per Amadeus e Giovanna Civitillo, scatta il bacio per un importante anniversario

Amadeus e Giovanna Civitillo arrivano al Casinò di Sanremo per partecipare a La vita in diretta. Alberto Matano li sorprende svelando al pubblico che in questo periodo festeggiano un anniversario importante. Amadeus e Giovanna restano senza parole, solo un attimo e poi la Civitillo capisce e aspetta che a suo marito venga in mente. Come sempre lei ricorda tutto e il conduttore molto meno. “C’è un anniversario tondo del vostro amore?” è la domanda del padrone di casa ai suoi amici che alla fine svelano che festeggiano i loro 20 anni insieme. Si sono fidanzati 20 anni fa ma Amadeus non lo ricordava. Preso da tutto il lavoro di questi mesi e soprattutto degli ultimi giorni ha perso il conto. Si giustifica dicendo che in realtà ha iniziato a corteggiarla ben prima del gennaio di 20 anni fa. La Civitillo ride, anche questa volta suo marito non si è ricordato, non è stato romantico.

Amadeus e Giovanna Civitillo insieme da 20 anni

“Ci siamo fidanzati a gennaio di 20 anni fa e io ho iniziato a corteggiarla prima” ma non ricorda la data precisa. Per recuperare Amadeus annuncia che sta per fare in diretta in tv qualcosa che non ha mai fatto e che nessuno ha mai fatto. La Civitillo si spaventa, gli consiglia di non farlo, qualsiasi cosa stia pensando. Amadeus si alza, va verso la sua Giovanna e c’è il loro primo bacio in tv. Una coppia bellissima, lo dicono tutti, lo conferma anche Matano. “Giovanna e Amadeus sono speciali, due persone semplici ma vere, due persone che per tutti sono speciali ma quando diventano tuoi amici lo sono molto di più”. Matano desiderava dirlo a tutti che sono suoi amici, che li conosce benissimo, che sono davvero come appaiono.

“Lei è la parte solare di me, io tendo ad essere molto orso in casa ma ci completiamo, la solarità partenopea di Giovanna per me è fondamentale” conclude il conduttore prima di tornare al teatro Ariston. Ancora una volta dichiarano in tv il loro bellissimo amore, ancora una volta lavorano insieme, ancora una volta scelgono di amarsi, così diversi e così innamorati.